Amigos em casa e sem ideias para o jantar? Surpreenda com estas batatas recheadas

Vai receber amigos em casa, e não sabe o que servir ao jantar? Tenho a sugestão ideal para si, batatas recheadas com farinheira e espinafres. Uma receita simples, prática e deliciosa.

Ingredientes

4 batatas médias;

1 farinheira sem pele;

50gr espinafres cozidos;

200gr queijo ralado;

1 c. sopa alecrim picado.

Preparação

1. Coza as batatas com pele, em água e sal.

2. Esfarele uma farinheira para uma taça. Junte o queijo ralado, os espinafres e o alecrim. Envolva bem os ingredientes.

3. Com a ajuda de uma faca abra as batata ao meio. Recheie as batatas com o preparado de farinheira e espinafres.

4. Leve as batatas ao forno, a 180º, durante 15 minutos.