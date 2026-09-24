Saudáveis e fazem-se em poucos minutos: Marco Costa ensina a fazer wraps de frango ideais para levar na marmita

O outono já chegou, mas vem aí mais um fim de semana de calor e de sol. Se está a pensar ir até à praia, mas não sabe o que levar consigo para comer durante o dia, temos a sugestão perfeita para si. E a melhor parte é que não "quebra" a dieta!

A sugestão foi dada por Marco Costa, através de uma partilha feita nas redes sociais. Trata-se de uns deliciosos wraps de frango que são o almoço perfeito para a praia. Prático, fácil de fazer, saudável e saboroso, este snack vai conquistar toda a família e o ex-concorrente de realities da TVI revela o passo-a-passo desta receita.

"Vais para a praia e decides que hoje não vais alimentar-te de bolas de Berlim e batatas fritas. Estes wraps de frango são o snack perfeito para meter na mala, levar para a areia e comer quando aquela fome de “não sei o que quero, mas quero TUDO” aparece. Fáceis, frescos, deliciosos e, sobretudo, não precisam de prato nem de grandes cerimónias", escreveu o criador de conteúdos, na legenda de um vídeo em que mostra como se faz.

Tome nota!

Ingredientes:

wraps

peitos de frango

sal

alho

paprika

sumo de limão

azeite

pimento amarelo

pimento verde

pimento vermelho

queijo creme

Preparação:

Temperar os peitos de frango com sal, alho, paprika e sumo de limão

Numa frigideira pré-aquecida, colocar um fio de azeite e colocar os peitos de frango a cozinhar. Pode dar uns golpes no frango para cozinhar mais rápido

Enquanto o frango cozinha, cortar os pimentos em tirinhas. Retirar o peito de frango do lume e reservar. Na mesma frigideira, refugar os pimentos

Enquanto os pimentos estão a saltear, desfiar os peitos de frango

Misturar os pimentos e os peitos de frango já desfiados numa taça até formar uma espécie de paté. Junte queijo creme e mexa novamente até ficar com uma boa consistência

Depois, use o paté para rechear os wraps: coloque o recheio de um dos lados do wrap e dobre-o ao meio. Se quiser, pode acrescentar queijo ralado.

Leve os wraps à frigideira só para dar um "entalão", de um lado e outro.

E está pronto! Depois, é só reservá-los numa caixa ou embrulhar em prata e levar para a praia.