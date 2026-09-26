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Risoto de Cogumelos
Risoto de Cogumelos

Risotto de bacon: a receita perfeita para uma ocasião especial sem grandes complicações
Mafalda Mourão
Ontem às 20:10
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Tome nota desta iguaria de Fábio Belo

Uma receita simples, saborosa e perfeita para aqueles dias em que apetece uma refeição especial sem complicações. 

Ingredientes

  • 150 g de cubos de bacon

  • 4 dentes de alho picados

  • 200 g de cogumelos marron laminados

  • 150 g de arroz para risoto Caçarola

  • 200 ml de vinho branco

  • Água quente ou caldo de legumes

  • Queijo parmesão ralado

  • Sal

Preparação

  • Num tacho, junte o bacon, o alho e os cogumelos. Deixe cozinhar até os cogumelos ficarem tenros e dourados.

  • Adicione o arroz e deixe fritar durante alguns minutos. Refresque com o vinho branco e deixe o álcool evaporar.

  • Junte a água quente ou o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, até o arroz estar cozido e bem cremoso. Tempere com sal.

  • No final, adicione uma dose generosa de queijo parmesão ralado e envolva muito bem.

O segredo está em mexer e adicionar a água aos poucos para conseguir aquele risoto bem cremoso!

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