Risotto de bacon: a receita perfeita para uma ocasião especial sem grandes complicações

Uma receita simples, saborosa e perfeita para aqueles dias em que apetece uma refeição especial sem complicações.
Ingredientes
150 g de cubos de bacon
4 dentes de alho picados
200 g de cogumelos marron laminados
150 g de arroz para risoto Caçarola
200 ml de vinho branco
Água quente ou caldo de legumes
Queijo parmesão ralado
Sal
Preparação
Num tacho, junte o bacon, o alho e os cogumelos. Deixe cozinhar até os cogumelos ficarem tenros e dourados.
Adicione o arroz e deixe fritar durante alguns minutos. Refresque com o vinho branco e deixe o álcool evaporar.
Junte a água quente ou o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, até o arroz estar cozido e bem cremoso. Tempere com sal.
No final, adicione uma dose generosa de queijo parmesão ralado e envolva muito bem.
O segredo está em mexer e adicionar a água aos poucos para conseguir aquele risoto bem cremoso!