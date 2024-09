Este bolo de coco e frutos vermelhos sem açúcar refinado é para se comer sem remorsos

A pensar nos gulosos que fazem dieta no verão, esta semana sugiro um bolo para ingerir sem remorsos: Bolo de Coco e Frutos Vermelhos, sem açúcar refinado e sem glúten. Leva açúcar de coco ou xilitol para adoçar, coco ralado, e apresenta um creme que pode ser feito com iogurte natural ou natas batidas.

Bolo de Coco e Frutos Vermelhos (sem açúcar refinado e sem glúten)

Ingredientes

Bolo:

5 ovos

190 g de açúcar de coco ou xilitol

70 g de óleo de coco derretido

150 g de farinha sem glúten

50 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Creme:

400 g de iogurte natural cremoso adoçado com xilitol q.b.

ou

200 ml de natas adoçadas com 3 colheres de sopa de xilitol

Decoração:

Frutos vermelhos frescos

Modo de preparação

Bolo: untar uma forma com óleo de coco e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Bater os ovos com o açúcar de coco ou xilitol. Juntar o óleo de coco e bater novamente. Misturar os ingredientes restantes. Verter na forma e levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 25 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Cortar o bolo ao meio.

Creme: misturar o iogurte com o xilitol e aplicar no bolo. Ou bater as natas com o xilitol até ficar em chantilly. Rechear e cobrir o bolo. Decorar com frutos vermelhos.

