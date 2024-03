Receita de ‘bacalhau à Brás’ saudável que sai a menos de 2 euros por pessoa

As melhores receitas com chocolate

Com os preços da comida constantemente a aumentar, há muita gente que se afasta do peixe por ser dos alimentos mais caros. No entanto, ainda há forma de ingerir peixe sem ter de gastar muito dinheiro e esta receita de ‘bacalhau à Brás’ é a prova disso.

Com pouco mais de oito euros, é possível preparar esta receita saudável que serve até cinco pessoas, partilhada pelo personal trainer Rui Pinheiro no seu Instagram @rui.pinheiro_personaltrainer.

Usando paloco, cebola, batata e ovos, o personal trainer mostra como é possível comer bacalhau à Brás de forma saudável e acima de tudo barata.

Bacalhau à Brás com paloco

Ingredientes:

5 batatas médias

800 gr de paloco desfiado e demolhado

Uma cebola grande

6 ovos

Modo de preparação

1. Descasque a batata e rale com um ralador; esprema o excesso de água com um pano, espalhe num tabuleiro e leve ao forno com um fio de azeite por cima;

2. Coza o paloco por dez minutos. Enquanto isso, corte a cebola em rodelas e leve-a ao lume juntamente com o peixe desfiado para ganhar alguma cor;

3. Bata bem os ovos numa taça;

4. Acrescente as batatas à mistura de cebola e paloco e misture. Por último junte os ovos e envolva. Tempere a gosto;

5. Se quiser, sirva com uma folha de salsa e uma azeitona.