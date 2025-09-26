Receita ideal para quando o mês já aperta na carteira

Para um lanche de final de tarde: a receita das típicas broas de mel, passo a passo

Tarte de arroz, atum e cenoura

Tem sobras de arroz, e não sabe o que fazer? Tenho uma sugestão para si, tarte de arroz, cenoura e atum. Super fácil de fazer, e é ótima para servir como prato principal. Esta tarte tarte também é uma ótima sugestão para levar para o trabalho, e para a praia.

Ingredientes

225gr arroz basmati cozido (ou sobras de arroz cozido);

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

1 cenoura grande ralada;

250ml leite;

1 lata de atum;

150gr farinha com fermento;

2 c. sopa azeite;

25gr tomilho picado;

Sal e pimenta.

Preparação

1. Num recipiente junte os ingredientes, e envolva até obter uma mistura homogénea.

2. Verta o preparado para uma forma de tarte. e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.