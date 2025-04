Eis um dos erros mais comuns que estraga o arroz de pato. Cozinheira portuguesa explica como fazer

O arroz de pato tradicional português é um clássico da nossa cozinha de conforto. No entanto, quem se aventura a cozinhar este prato arrisca um erro comum que pode transformar um prato maravilhoso numa refeição pesada ou enjoativa: usar gordura e caldo em excesso.

A gordura do pato é saborosa, sim, e deve ser usada, mas em demasia torna o arroz oleoso e pesado. O mesmo é válido para o caldo: se for usado em excesso, o arroz fica demasiado húmido, quase cozido demais, perdendo a sua textura solta pretendida.

O nosso método preferido para fazer arroz de pato é o de Francelina Leiria, cozinheira há 30 anos mais conhecida por Lina. Com muita experiência em cozinha tradicional portuguesa, é hoje responsável pelo canal de cozinha Cozinhamor que conta com mais de 120 mil subscritores no YouTube.

Para esta receita ficar perfeita vamos precisar dos seguintes ingredientes:

1 pato (2,3 kg)

1 limão

2 laranjas

Pimentão doce (a gosto)

Pimenta (a gosto)

4 dentes de alho

1 folha de louro

Azeite (q.b.)

Sal (a gosto)

3 tomates maduros

Salsa (a gosto)

2 cebolas

100 ml de vinho branco

650 g de arroz carolino

Meia colher de café de açafrão

De resto, é ver o vídeo e seguir passo a passo como fazer um arroz de pato tradicional à portuguesa na perfeição: