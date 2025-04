Atenção ao erro frequente que 'estraga' o Bacalhau à Brás. Veja como esta cozinheira faz

O bacalhau à Brás é um prato típico português, fácil de fazer, feito com bacalhau desfiado, batata frita palha, ovos mexidos e cebola. Mas, mesmo sendo uma receita rápida e muito fácil de fazer, há um erro muito frequenta que pode arruinar logo este prato.

Muitas pessoas deixam o bacalhau saltear demasiado tempo ou misturam os ovos muito cedo ou com o lume demasiado alto. O resultado? O bacalhau fica seco e rijo, os ovos ficam demasiado passados, tipo ovos mexidos secos e o prato – que deve ficar cremoso – acaba ressequido.

Por isso, partilhamos uma das nossas receitas preferidas de Bacalhau à Brás (com batatas verdadeiras, mas podemos substituir pelas de compra). Falamos do passo a passo em vídeo de Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa que conta com quase 300 mil subscritores no seu canal de YouTube ‘Receitas do Paraíso’ dedicado à cozinha tradicional portuguesa.

Esta é a lista de ingredientes para fazer um bacalhau perfeito. Siga os passos no vídeo abaixo:

Ingredientes: