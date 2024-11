É oficial: já estamos a pensar na consoada e esta receita de bacalhau da Mercadona é para guardar

Receitas de sobremesas do Ano Novo

As melhores receitas para experimentar neste Natal

Receitas com sobras de bacalhau cozido

Este é daqueles vídeos para guardar obrigatoriamente. A Mercadona, que se refere ao bacalhau como “um símbolo da tradição portuguesa, sobretudo nesta época festiva”, ensina a fazer um dos maiores clássicos do nosso país: bacalhau espiritual.

Este é um prato clássico da gastronomia portuguesa, conhecido pela sua textura cremosa que nos traz aquela sensação de conforto à mesa. É preparado com lascas de bacalhau, refogadas com cebola e alho, misturadas com cenoura ralada e pão embebido em leite. Esta mistura é depois envolvida num creme à base de molho bechamel, o que lhe confere uma consistência suave e apetitosa.

Veja como fazer: