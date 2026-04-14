Esta receita de bolo de chocolate é diferente de tudo o que provou até agora

E este bolo de bolacha com morangos que não leva açúcar?

Esta é a receita de bolo de maçã e avelã que tem de experimentar no outono

Vamos aprender a fazer as melhores sobremesas de chocolate com os vídeos e e-book de Mafalda Agante

Mafalda Agante lança livro com receitas rápidas e revelamos uma: bolo de laranja de 1 minuto no micro-ondas

Bolo de Chocolate e Creme de Doce de Leite

Bolo:

4 ovos

275 g de açúcar mascavado

210 g de farinha de trigo com fermento

200 ml de leite

90 g de chocolate negro

80 g de manteiga sem sal

2 colheres de sopa de sumo de limão

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

Creme de Doce de Leite:

100 ml de natas

100 g de doce de leite

Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar descansar 10 minutos.

Untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 180º C. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga amolecida, juntar à massa o chocolate derretido e bater. Acrescentar o leite e a essência de baunilha. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme de doce de leite: bater as natas, juntar o doce de leite e bater novamente até ficar com consistência de chantilly. Aplicar no bolo e...devorar!

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