Esta receita de bolo de chocolate é diferente de tudo o que provou até agora

Bolo de Chocolate e Creme de Doce de Leite
Bolo:
- 4 ovos
- 275 g de açúcar mascavado
- 210 g de farinha de trigo com fermento
- 200 ml de leite
- 90 g de chocolate negro
- 80 g de manteiga sem sal
- 2 colheres de sopa de sumo de limão
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Creme de Doce de Leite:
- 100 ml de natas
- 100 g de doce de leite
Bolo: misturar o leite com o sumo de limão e deixar descansar 10 minutos.
Untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 180º C. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga amolecida, juntar à massa o chocolate derretido e bater. Acrescentar o leite e a essência de baunilha. Misturar a farinha e o fermento até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.
Creme de doce de leite: bater as natas, juntar o doce de leite e bater novamente até ficar com consistência de chantilly. Aplicar no bolo e...devorar!
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