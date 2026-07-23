Bolo de Limão à moda da Sofia: um dos nossos preferidos

Há bolos que nunca falham e este é um deles. Esta receita de bolo de limão combina aquele sabor fresco do limão e da lima que adoramos com uma textura leve e húmida, graças à calda aromática que é adicionada no final. O resultado é um bolo perfumado, perfeito para acompanhar um café, um chá ou para servir como sobremesa. Se gosta de receitas simples, mas cheias de sabor, esta é daquelas que vale a pena guardar e repetir vezes sem conta.

Ingredientes para a massa:

Pré-aqueça o forno a 180 ºC e forre a forma com papel vegetal. Se utilizar uma forma redonda, unte-a com óleo ou manteiga e polvilhe-a com farinha.

Prepare o açúcar aromatizado. No processador, liquidificador ou robot de cozinha, coloque o açúcar juntamente com a casca de 1 limão e 1 lima. Triture durante 10 a 20 segundos, na velocidade máxima, até as cascas ficarem completamente desfeitas e misturadas com o açúcar, que deverá ficar ligeiramente húmido e com um tom esverdeado.

Faça a massa. Adicione a farinha, a farinha Maizena, o óleo, o sumo dos 2 limões e da lima (cerca de 80 g), os ovos, o leite e o fermento. Misture durante cerca de 30 segundos, numa velocidade média-alta, até obter uma massa homogénea.

Leve o bolo ao forno. Verta a massa na forma e leve ao forno, a 180 ºC, durante cerca de 30 minutos. O tempo pode variar ligeiramente consoante o forno.

Prepare a calda. Enquanto o bolo coze, lave o copo do robot. Coloque o sumo de 1 limão e de 1 lima, junte água até perfazer 200 g de líquido, adicione o açúcar, a raspa de limão e de lima e ½ colher de café de açúcar baunilhado. Programe 15 minutos, a 100 ºC, na velocidade 2.