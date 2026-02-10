É assim que se faz a clássica massa com carne estufada no ponto

O criador de conteúdos @apitadadopai partilhou esta receita que promete agradar toda a família. Uma refeição reconfortante e perfeita para os dias frios, combinando carne suculenta, legumes e macarrão cozido no ponto certo.
Ingredientes:
- 500 g de massa macarrão
- 500 g de carne de vitela
- 1 cebola
- 2 dentes de alho
- 1 tomate grande
- Vinho tinto
- 200 g de feijão encarnado
- 200 g de ervilhas
- 1 colher de sopa de polpa de tomate (q.b.)
- Azeite (q.b.)
- Sal e pimenta (q.b.)
Preparação:
- Estufar a vitela com azeite, sal, pimenta, tomate, vinho tinto e cebola durante cerca de 15 minutos.
- Juntar o feijão e o macarrão e cozinhar mais 7 minutos.
- Adicionar as ervilhas e deixar apurar antes de servir.