É assim que se faz a clássica massa com carne estufada no ponto

Uma receita que vai agradar todos lá em casa nestes dias de inverno
IOL
Há 3 min
Esta massa cremosa fica pronta em 15 minutos e é feito tudo na frigideira

O criador de conteúdos @apitadadopai partilhou esta receita que promete agradar toda a família. Uma refeição reconfortante e perfeita para os dias frios, combinando carne suculenta, legumes e macarrão cozido no ponto certo.

Ingredientes:

  • 500 g de massa macarrão
  • 500 g de carne de vitela
  • 1 cebola
  • 2 dentes de alho
  • 1 tomate grande
  • Vinho tinto
  • 200 g de feijão encarnado
  • 200 g de ervilhas
  • 1 colher de sopa de polpa de tomate (q.b.)
  • Azeite (q.b.)
  • Sal e pimenta (q.b.)

Preparação:

  1. Estufar a vitela com azeite, sal, pimenta, tomate, vinho tinto e cebola durante cerca de 15 minutos.
  2. Juntar o feijão e o macarrão e cozinhar mais 7 minutos.
  3. Adicionar as ervilhas e deixar apurar antes de servir.
