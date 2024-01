Esta é uma das receitas preferidas dos portugueses. E é tão fácil de fazer

Ervilhas com ovos escalfados é talvez a receita preferida da maior parte dos portugueses. Uma receita simples, saborosa e económica.

Ingredientes

3 c. sopa azeite;

½ cebola picada;

1 chouriço cortado em rodelas;

400gr ervilhas;

200gr molho tomate;

Sal;

4 ovos.

Preparação

1. Num tacho deite o azeite, a cebola e o chouriço. Deixe refogar cerca de 5 minutos.

2. Junte as ervilhas e o molho de tomate. Tempere com sal, e deixe que as ervilhas cozinhem.

3. Abra os ovos sobre o preparado, e deixe que cozinhem.