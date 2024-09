Sobrou apenas uma batata na despensa? Faça estas empadas crocantes (sem fritar ou amassar)

Para quem cozinha todos os dias, não é difícil chegar a uma fase em que parece que já não há ideia para o que preparar. A sorte é que a internet está cheia de receitas originais que ainda têm a vantagem de serem fáceis de preparar.

Num vídeo da página de YouTube Quick Simple & Delicious, que conta com perto de 2 milhões de subscritores, ficámos a conhecer esta receita deliciosa e crocante.

Veja em baixo a receita:

Ingredientes:

Uma batata média (cerca de 300 g);

Duas colheres de sopa de queijo creme;

Meia colher de chá de sal;

Uma pitada de pimenta preta;

Meia colher de alho em pó;

Salsa picada a gosto;

Uma lata de atum;

Uma lata de milho cozido;

Azeitonas verdes e pickles a gosto;

2 ovos cozidos;

Cerca de 32 fatias de pão de forma;

160 gramas de queijo mozarela;

Um ovo cru;

Paprica a gosto.

Para a pasta de farinha

Uma colher de sopa de farinha;

Água.

Modo de preparação:

Comece por cozinhar a batata em água até ficar tenra. Quando estiver pronta, esmague-a ainda quente, misturando depois o queijo creme até ficar bem incorporado. Tempere com o sal, a pimenta preta, o alho em pó e a salsa picada e misture tudo. Junte o milho e o atum à mistura, assim como os pickles, azeitonas e ovos cozidos previamente cortados. Incorpore os ingredientes todos e reserve.

Pegue nas fatias de pão e passe o rolo da massa uma a uma para garantir que ficam bem espalmadas. Com a ajuda de uma taça ou de uma forma, corte círculos nas fatias de pão.

Numa taça, misture a farinha e água de forma a criar uma pasta.

Pegue num dos círculos do pão e coloque uma colher de sopa de recheio e um pouco de queijo mozarela – não use todo que ainda vai precisar para pôr por cima. Ponha a massa de farinha a toda a volta, dobre ao meio e feche de forma a ficar com uma espécie de empada ou rissol. Repita o processo até acabar o recheio. Disponha os rissóis num tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal.

Numa taça, bata o ovo cru com a paprica. Com a ajuda de um pincel, coloque esta mistura no topo de todas as empada e coloque ainda um pouco de queijo.

Leve ao forno a 220 ºC por cerca de 15 minutos ou até que o queijo tenha derretido e ganhado alguma cor.