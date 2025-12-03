Facebook Instagram
Natal

Polvo à lagareiro com batatas a murro: o truque de 'chef' para sair na perfeição

Nesta versão partilhada pela Mercadona, há um toque final que faz toda a diferença
IOL
Ontem às 17:38
Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday

Há sabores que nos acompanham desde sempre e o polvo à lagareiro é, sem dúvida, um deles. Uma das receitas mais tradicionais do nosso país, ganha ainda mais destaque na época natalícia, sobretudo nas regiões onde o polvo é o grande protagonista da consoada. Macio, suculento, envolvido em azeite generoso, muito alho e acompanhado pelas inevitáveis batatinhas a murro… é daquelas combinações que aquecem a mesa e a memória.

Nesta versão partilhada pela Mercadona, há um toque final que faz toda a diferença e eleva ainda mais o resultado. Um pequeno truque que transforma um prato clássico num verdadeiro momento de conforto.

Percorra a galeria para descobrir, passo a passo, como preparar este polvo à lagareiro ou, se preferir, veja tudo no vídeo abaixo. É simples, delicioso e perfeito para qualquer mesa especial.

RELACIONADOS
Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday
Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono
Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono
30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
tvi
00:00:51
Secret Story
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:03:33
Secret Story
Marisa de rastos ao ver imagens de Bruna: «É muito triste! Devias ter vergonha da maneira como falas»
tvi
00:01:06
Secret Story
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!»
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Susana Dias Ramos
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
Maria Cerqueira Gomes
Maria Cerqueira Gomes antecipa a cor tendência de 2027 e leva-nos à Parfois
versa
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
tvi
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
Vera
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente