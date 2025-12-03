Polvo à lagareiro com batatas a murro: o truque de 'chef' para sair na perfeição

Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday

Há sabores que nos acompanham desde sempre e o polvo à lagareiro é, sem dúvida, um deles. Uma das receitas mais tradicionais do nosso país, ganha ainda mais destaque na época natalícia, sobretudo nas regiões onde o polvo é o grande protagonista da consoada. Macio, suculento, envolvido em azeite generoso, muito alho e acompanhado pelas inevitáveis batatinhas a murro… é daquelas combinações que aquecem a mesa e a memória.

Nesta versão partilhada pela Mercadona, há um toque final que faz toda a diferença e eleva ainda mais o resultado. Um pequeno truque que transforma um prato clássico num verdadeiro momento de conforto.

Percorra a galeria para descobrir, passo a passo, como preparar este polvo à lagareiro ou, se preferir, veja tudo no vídeo abaixo. É simples, delicioso e perfeito para qualquer mesa especial.