Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata

Seja para levar na marmita ou para resolver um jantar em cima da hora, esta receita é super prática e fácil de fazer.
Com poucos ingredientes e apenas 15 minutos na air fryer, consegue preparar uma refeição completa e reconfortante. A receita foi partilhada pela página de Instagram @recetasparaserfeliz. Basta seguir estes passos:
Ingredientes
- Fiambre cozido
- Mozzarella ralada
- 3 ovos batidos
- Espinafres frescos
- 1 tomate em rodelas
- Especiarias a gosto (como ervas provençais)
Preparação
- Forre uma forma com papel vegetal.
- Cubra a base com fatias de fiambre.
- Adicione os ovos batidos e, em seguida, disponha os espinafres, o tomate e a mozzarella. Tempere com as especiarias.
- Leve à air fryer durante 15 minutos a 200 graus.