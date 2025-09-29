Facebook Instagram
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata

Com poucos ingredientes e apenas 15 minutos na air fryer, esta receita é perfeita para uma marmita prática ou um jantar de última hora
Há 3h e 59min
Não perca tempo na cozinha: esta tarte de farinheira e espinafres é super fácil de fazer

Seja para levar na marmita ou para resolver um jantar em cima da hora, esta receita é super prática e fácil de fazer.

Com poucos ingredientes e apenas 15 minutos na air fryer, consegue preparar uma refeição completa e reconfortante. A receita foi partilhada pela página de Instagram @recetasparaserfeliz. Basta seguir estes passos:

Ingredientes

  • Fiambre cozido
  • Mozzarella ralada
  • 3 ovos batidos
  • Espinafres frescos
  • 1 tomate em rodelas
  • Especiarias a gosto (como ervas provençais)

Preparação

  1. Forre uma forma com papel vegetal.
  2. Cubra a base com fatias de fiambre.
  3. Adicione os ovos batidos e, em seguida, disponha os espinafres, o tomate e a mozzarella. Tempere com as especiarias.
  4. Leve à air fryer durante 15 minutos a 200 graus.

 

