Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata

Não perca tempo na cozinha: esta tarte de farinheira e espinafres é super fácil de fazer

Seja para levar na marmita ou para resolver um jantar em cima da hora, esta receita é super prática e fácil de fazer.

Com poucos ingredientes e apenas 15 minutos na air fryer, consegue preparar uma refeição completa e reconfortante. A receita foi partilhada pela página de Instagram @recetasparaserfeliz. Basta seguir estes passos:

Ingredientes

Fiambre cozido

Mozzarella ralada

3 ovos batidos

Espinafres frescos

1 tomate em rodelas

Especiarias a gosto (como ervas provençais)

Preparação