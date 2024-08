Bolo de maçã, leite e mel: simples de fazer e fica perfeito com uma bola de gelado

Adoro sobremesas com maçã, por isso já publiquei imensas com este ingrediente. Este bolo é muito fácil de fazer e leva ingredientes muito simples, as maçãs ficam caramelizadas, é uma delícia! Fica perfeito se servirem com uma bola de gelado! Eu acompanhei com leite dourado e canela em pó.

Bolo de Maçã, Leite e Mel

Ingredientes:

2 maçãs

4 ovos

200 g de açúcar amarelo ou açúcar de coco

200 g de farinha de trigo

150 ml de leite (ou bebida vegetal)

100 g de manteiga amolecida

4 colheres de sopa de mel (de preferência bio)

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparação:

Untar uma forma com 25 g da manteiga amolecida. Polvilhar com 3 colheres de sopa de açúcar amarelo ou açúcar de coco. Descascar as maçãs, distribuir as maçãs fatiadas na forma e reservar. Pré-aquecer o forno a 175ºC.

Bater a manteiga restante com o açúcar e os ovos até ficar um creme fofo. Misturar o mel e o leite. Envolver a farinha e o fermento. Verter cuidadosamente a massa sobre as maçãs. Levar ao forno durante 30 minutos. Desenformar ainda morno. Altura para devorar!