Receita: a tarte de amendoim e chocolate sem açúcar que vai animar o seu dia

Esta tarte tem um sabor idêntico a um famoso chocolate com caramelo e amendoins, mas é ainda melhor! Não leva açúcar, é superfácil e rápida de confecionar. Em pouco tempo ficam com uma tarte deliciosa pronta a devorar, aposto que vão ficar viciados!

Decorei a tarte com framboesas frescas além dos amendoins e do chocolate derretido, para ficar mais apelativa esteticamente, mas podem optar por não colocar. Pessoalmente acho que a acidez e o sabor da framboesa casam na perfeição com os restantes ingredientes.

Base:

1 base de massa quebrada

Recheio:

200 ml de natas frescas

150 g de manteiga de amendoim

4 colheres de sopa de xarope de agave

1/2 colher de essência de baunilha

Decoração:

Amendoim q.b.

Chocolate derretido q.b.

Framboesas q.b. (facultativo)

Forrar uma tarteira com a massa quebrada, picar todo o fundo com um garfo e levar ao forno durante 10 a 15 minutos, dependendo se gostam da base mais ou menos crocante. Retirar, desenformar e deixar arrefecer.

Bater as natas frescas até ficarem em chantilly, bater com os restantes ingredientes até ficar um creme homogéneo. Espalhar na base de tarte. Decorar com chocolate derretido, amendoins e framboesas frescas.