Lembra-se do El Mandarim? O pudim da nossa infância faz esta torta divinal

Para regressar aos tempos de infância, nada melhor do que um bom sabor que remete de imediato para essa época. O pudim El Mandarim partilhou uma receita de Torta Dourada para esse momento de nostalgia tão procurado. E o melhor é a facilidade com que pode ser preparada.

Veja a receita abaixo:

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga derretida;

6 ovos

250gr. de açúcar;

1 colher de chá de fermento em pó;

1 cálice de vinho do Porto;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

1 saqueta de pudim ;

Sumo e 1 raspa de limão

Preparação

1. Comece por bater muito bem os ovos com o açúcar, até obter um creme fofo, espesso e volumoso.

2. Adicione o sumo e a raspa de laranja, a farinha, o pudim El Mandarim e o fermento em pó. Misture delicadamente, sem bater. De seguida, incorpore a manteiga derretida e o vinho do Porto, envolvendo com cuidado.

3. Deite a preparação num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 15 minutos.

4. Quando a massa estiver cozida, desenforme sobre um pano de cozinha polvilhado com açúcar e enrole a torta ainda quente.

5. Deixe arrefecer completamente antes de servir.