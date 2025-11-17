Facebook Instagram
Lembra-se do El Mandarim? O pudim da nossa infância faz esta torta divinal

Reviver os sabores da infância nunca foi tão fácil. Descobrimos uma receita incrível que pode ser preparada em poucos passos com aquele pudim nostálgico para tantos portugueses
IOL
Há 2h e 20min
Torta Dourada com El Mandarim
Para regressar aos tempos de infância, nada melhor do que um bom sabor que remete de imediato para essa época. O pudim El Mandarim partilhou uma receita de Torta Dourada para esse momento de nostalgia tão procurado. E o melhor é a facilidade com que pode ser preparada.

Veja a receita abaixo:

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de manteiga derretida;
  • 6 ovos
  • 250gr. de açúcar;
  • 1 colher de chá de fermento em pó;
  • 1 cálice de vinho do Porto;
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo;
  • 1 saqueta de pudim ;
  • Sumo e 1 raspa de limão

 

Preparação

1. Comece por bater muito bem os ovos com o açúcar, até obter um creme fofo, espesso e volumoso.

2. Adicione o sumo e a raspa de laranja, a farinha, o pudim El Mandarim e o fermento em pó. Misture delicadamente, sem bater. De seguida, incorpore a manteiga derretida e o vinho do Porto, envolvendo com cuidado.

3. Deite a preparação num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 15 minutos.

4. Quando a massa estiver cozida, desenforme sobre um pano de cozinha polvilhado com açúcar e enrole a torta ainda quente.

5. Deixe arrefecer completamente antes de servir.

