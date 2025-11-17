Lembra-se do El Mandarim? O pudim da nossa infância faz esta torta divinal

Para regressar aos tempos de infância, nada melhor do que um bom sabor que remete de imediato para essa época. O pudim El Mandarim partilhou uma receita de Torta Dourada para esse momento de nostalgia tão procurado. E o melhor é a facilidade com que pode ser preparada.
Veja a receita abaixo:
Ingredientes
- 1 colher de sopa de manteiga derretida;
- 6 ovos
- 250gr. de açúcar;
- 1 colher de chá de fermento em pó;
- 1 cálice de vinho do Porto;
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo;
- 1 saqueta de pudim ;
- Sumo e 1 raspa de limão
Preparação
1. Comece por bater muito bem os ovos com o açúcar, até obter um creme fofo, espesso e volumoso.
2. Adicione o sumo e a raspa de laranja, a farinha, o pudim El Mandarim e o fermento em pó. Misture delicadamente, sem bater. De seguida, incorpore a manteiga derretida e o vinho do Porto, envolvendo com cuidado.
3. Deite a preparação num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 15 minutos.
4. Quando a massa estiver cozida, desenforme sobre um pano de cozinha polvilhado com açúcar e enrole a torta ainda quente.
5. Deixe arrefecer completamente antes de servir.