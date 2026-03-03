Semana resolvida: 30 receitas de jantares práticos e económicos para guardar

Quando os dias são longos e o tempo parece encolher à medida que a semana avança, é na cozinha que muitas famílias procuram conforto. Mas isso não significa complicação, nem contas pesadas no final do mês. Nesta galeria reunimos 30 receitas para jantares de semana que provam que é possível comer bem, com sabor e identidade, sem gastar demasiado.

Todas as propostas têm a assinatura do cozinheiro alentejano Fábio Belo, conhecido por respeitar os sabores tradicionais da sua terra, mas também por saber adaptá-los ao ritmo da vida moderna. Entre pratos mais simples e rápidos, perfeitos para aqueles dias em que só apetece algo reconfortante sem grandes preparações, e sugestões um pouco mais elaboradas

Prepare o avental: estas receitas económicas prometem facilitar-lhe a vida… e conquistar todos lá em casa.