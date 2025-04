Tem maçãs a sobrar em casa? Aproveite-as e faça esta sobremesa deliciosa sem açúcar

Se tem maçãs esquecidas na fruteira e já não sabe o que lhes fazer, esta receita é para si. A proposta chega-nos de Espanha, através do canal de YouTube Postres Saludables, conhecido pelas suas receitas doces, equilibradas e sem açúcar. A criadora deste canal aposta em ingredientes naturais e esta sobremesa de maçã não é exceção.

Doce sem açúcar, mas cheio de sabor

A textura é cremosa, parecida com um flan ou pudim de maçã, e o sabor? Naturalmente doce, graças à fruta, e surpreendentemente saciante, ideal para quem quer um mimo sem culpas, anuncia a autora do vídeo. Além disso, esta receita é rica em proteína, o que ajuda a manter a saciedade durante mais tempo, sendo perfeita para um lanche ou sobremesa nutritiva.

Ingredientes (para 6 porções)

4 maçãs grandes (com ou sem casca, a gosto)

1/2 chávena (60g) de iogurte grego ou natural sem açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fécula de milho (ou de batata ou mandioca)

1/2 chávena (70ml) de leite ou bebida vegetal

1 colher de chá de extrato de stevia (ou 4 colheres de sopa de adoçante granulado)

Sumo de limão (opcional)

Modo de preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Lave, descasque e corte as maçãs em pedaços. Pode juntar um pouco de sumo de limão para evitar que oxidem. Num liquidificador, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogénea. Verta a mistura para uma forma retangular pequena (de cerca de 0,5 litros de capacidade) ou redonda de 20 a 23 cm. Leve ao forno durante cerca de 30 minutos ou até dourar ligeiramente por cima. Deixe arrefecer e leve ao frigorífico durante pelo menos 4 a 8 horas. Fica ainda melhor no dia seguinte!

Conservação e dica extra

Esta sobremesa conserva-se bem no frigorífico até uma semana e, curiosamente, o sabor intensifica-se com o passar dos dias. Por isso, não só é prática para preparar com antecedência como fica ainda mais irresistível com o tempo.