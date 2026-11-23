Azevias, filhoses, argolas e outras iguarias tradicionais fazem parte de «Natal à Mesa», o novo livro digital do criador de conteúdos português, com sugestões para preparar doces natalícios em casa.

Se está à procura de receitas de Natal para preparar este ano, há uma nova sugestão a conhecer. Fábio Belo lançou «Natal à Mesa – 30 receitas para um Natal mais doce», um eBook que reúne ideias de doces, bolos e sobremesas para levar à mesa durante a época festiva.

O livro digital inclui 30 receitas de sobremesas de Natal, com propostas inspiradas na tradição portuguesa e outras sugestões para variar os sabores habituais. O objetivo é dar a conhecer receitas simples e acessíveis, que qualquer pessoa possa experimentar em casa.

Azevias, filhoses e outras receitas de Natal inspiradas na infância

O projeto tem uma ligação especial às memórias de infância de Fábio Belo. As tardes passadas na cozinha da avó, a preparação de azevias, filhoses e argolas e o aroma dos fritos acabados de fazer estão entre as recordações que inspiraram o eBook.

O bolo-rei, um dos doces mais associados à época natalícia, também faz parte dessas memórias familiares.

«Cresci a viver o Natal à volta da cozinha e da mesa. Tenho muito presentes as memórias de infância, os preparativos em família e os sabores que, ano após ano, continuam a fazer parte desta época. Quis reunir algumas dessas tradições e partilhar receitas que qualquer pessoa possa preparar em casa», explica Fábio Belo.

Onde comprar o eBook «Natal à Mesa», de Fábio Belo?

«Natal à Mesa – 30 receitas para um Natal mais doce» já está disponível em formato digital. O livro reúne inspiração para quem quer preparar doces tradicionais portugueses, experimentar novas sobremesas ou encontrar ideias para completar a mesa da consoada.

O eBook pode ser adquirido através da plataforma Payhip.