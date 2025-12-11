Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal

Para uma mesa de Natal mais elegante, a criadora de conteúdos @kristels.kitchen partilhou a receita de família que faz sempre sucesso nesta altura: uma deliciosa coroa de pizza.
Com massa folhada, muito queijo e um recheio personalizado ao gosto de cada família, esta entrada é daquelas que…desaparece num instante. Vai precisar de uma folha de massa folhada e dos seus recheios de pizza preferidos. Os utilizados por Kristel foram:
- Molho de tomate para pizza
- Salame
- Azeitonas
- Milho
- Cogumelos
- Queijo Gruyère
- Mozzarella
Preparação:
- Abra a massa folhada e, no lado direito, faça várias tiras verticais com a ajuda de uma faca.
- No lado esquerdo, espalhe o molho de tomate e disponha todos os restantes ingredientes.
- Enrole a massa a partir do lado recheado até chegar às tiras.
- Enrole as tiras por cima do rolo de massa, criando o efeito entrançado.
- Una as extremidades do rolo para formar uma coroa.
- Pincele com ovo batido e leve ao forno pré-aquecido a 200°C durante 15–20 minutos, até ficar dourada e folhada.