Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal

Para uma mesa de Natal mais elegante, a criadora de conteúdos @kristels.kitchen partilhou a receita de família que faz sempre sucesso nesta altura: uma deliciosa coroa de pizza.

Com massa folhada, muito queijo e um recheio personalizado ao gosto de cada família, esta entrada é daquelas que…desaparece num instante. Vai precisar de uma folha de massa folhada e dos seus recheios de pizza preferidos. Os utilizados por Kristel foram:

Molho de tomate para pizza

Salame

Azeitonas

Milho

Cogumelos

Queijo Gruyère

Mozzarella

Preparação: