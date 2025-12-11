Facebook Instagram
Receitas

Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal

A entrada de Natal que todos vão querer repetir: experimente a coroa de pizza
IOL
Há 3h e 40min
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral

Para uma mesa de Natal mais elegante, a criadora de conteúdos @kristels.kitchen partilhou a receita de família que faz sempre sucesso nesta altura: uma deliciosa coroa de pizza.

Com massa folhada, muito queijo e um recheio personalizado ao gosto de cada família, esta entrada é daquelas que…desaparece num instante. Vai precisar de uma folha de massa folhada e dos seus recheios de pizza preferidos. Os utilizados por Kristel foram:

  • Molho de tomate para pizza
  • Salame
  • Azeitonas
  • Milho
  • Cogumelos
  • Queijo Gruyère
  • Mozzarella

Preparação:

  1. Abra a massa folhada e, no lado direito, faça várias tiras verticais com a ajuda de uma faca.
  2. No lado esquerdo, espalhe o molho de tomate e disponha todos os restantes ingredientes.
  3. Enrole a massa a partir do lado recheado até chegar às tiras.
  4. Enrole as tiras por cima do rolo de massa, criando o efeito entrançado.
  5. Una as extremidades do rolo para formar uma coroa.
  6. Pincele com ovo batido e leve ao forno pré-aquecido a 200°C durante 15–20 minutos, até ficar dourada e folhada.

 

