Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

O Natal está a chegar e, com ele, regressam também os doces tradicionais desta época festiva. Entre eles destacam-se as rabanadas, um favorito intemporal dos portugueses.
Desta vez, foi o ator Tomás Taborda quem trouxe a receita para o centro das atenções, ao publicar no TikTok um vídeo ternurento ao lado da avó, onde partilha a famosa receita familiar.
Ingredientes
- Pão (idealmente 3 baguetes pequenas ou equivalente)
- Açúcar
- Canela
- Leite
- Ovos
Preparação
- Corte o pão em fatias grossas, para que fiquem macias por dentro e douradas por fora.
- Aqueça o leite até ficar morno e junte açúcar a gosto. Reserve numa tigela.
- Noutra tigela, bata três ou quatro ovos.
- Aqueça uma frigideira com um fio de óleo. Passe cada fatia de pão pelo leite, depois pelo ovo batido e coloque diretamente na frigideira até dourar de ambos os lados.
- Num prato, misture açúcar e canela. Assim que retirar cada rabanada da frigideira, envolva-a nessa mistura.