Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

O Natal está a chegar e, com ele, regressam também os doces tradicionais desta época festiva. Entre eles destacam-se as rabanadas, um favorito intemporal dos portugueses.

Desta vez, foi o ator Tomás Taborda quem trouxe a receita para o centro das atenções, ao publicar no TikTok um vídeo ternurento ao lado da avó, onde partilha a famosa receita familiar.

Ingredientes

Pão (idealmente 3 baguetes pequenas ou equivalente)

Açúcar

Canela

Leite

Ovos

Preparação