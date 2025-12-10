Facebook Instagram
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

As rabanadas da avó deste ator já conquistaram as redes sociais e prometem conquistar também as mesas de Natal por todo o país
IOL
Hoje às 12:37
O segredo para umas filhoses perfeitas na noite de Natal

O Natal está a chegar e, com ele, regressam também os doces tradicionais desta época festiva. Entre eles destacam-se as rabanadas, um favorito intemporal dos portugueses.

Desta vez, foi o ator Tomás Taborda quem trouxe a receita para o centro das atenções, ao publicar no TikTok um vídeo ternurento ao lado da avó, onde partilha a famosa receita familiar.

Ingredientes

  • Pão (idealmente 3 baguetes pequenas ou equivalente)
  • Açúcar
  • Canela
  • Leite
  • Ovos

Preparação

  1. Corte o pão em fatias grossas, para que fiquem macias por dentro e douradas por fora.
  2. Aqueça o leite até ficar morno e junte açúcar a gosto. Reserve numa tigela.
  3. Noutra tigela, bata três ou quatro ovos.
  4. Aqueça uma frigideira com um fio de óleo. Passe cada fatia de pão pelo leite, depois pelo ovo batido e coloque diretamente na frigideira até dourar de ambos os lados.
  5. Num prato, misture açúcar e canela. Assim que retirar cada rabanada da frigideira, envolva-a nessa mistura.

 

