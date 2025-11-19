Facebook Instagram
Receitas

Precisa de organizar um jantar de Natal de última hora? Esta influencer tem a solução ideal

Receber amigos em casa nesta época pode ser simples, acolhedor e cheio de sabor. Esta influencer mostra como preparar um jantar rápido e acessível apenas com produtos do Lidl
IOL
Hoje às 15:17
Serviço de Natal ALDI
Serviço de Natal ALDI
Lidl baixa o preço do aquecedor que foi um sucesso no ano passado. Está a menos de 10 euros

Receber amigos em casa nesta altura do ano tem um encanto especial, sobretudo quando se procura criar um ambiente acolhedor sem grandes complicações. Mariana Ribeiro mostra como tornar um jantar rápido, fácil e acessível numa experiência deliciosa, recorrendo apenas aos produtos das gamas Deluxe e Favorina do Lidl.

Entrada acolhedora para abrir o apetite

Para começar a influencer apostou numas tostas de azeitona preta que casaram na perfeição com os patés de cogumelos e atum e um queijo da gama Deluxe do Lidl. 

Um prato principal que se prepara praticamente sozinho

No prato principal, Mariana Ribeiro aposta numa massa fresca de trufa com pesto da gama Deluxe, uma escolha prática que permite continuar presente no convívio enquanto a refeição se faz. Para acompanhamento a influencer sugere rissóis de camarão e trufa.

Sobremesa com verdadeiro espírito de Natal

Para fechar o jantar com um toque festivo, a influencer propõe um panetone de chocolate e laranja servido com gelado de pistácio, uma combinação inesperada que resulta surpreendentemente bem. A isto juntam-se chocolates natalícios, ursinhos doces e bombons Favorina, perfeitos para acompanhar o café e prolongar a conversa à mesa.

Veja aqui como Mariana Ribeiro preparou tudo:

 

RELACIONADOS
Lidl baixa o preço do aquecedor que foi um sucesso no ano passado. Está a menos de 10 euros
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Vistos
00:02:00
Secret Story
Já não conseguem resistir! Pedro Jorge e Marisa passam a manhã agarrados e quase à vista de todos
tvi
00:04:03
Secret Story
Nova pista lança suspeitas na casa: Bruna mais perto que nunca de um segredo polémico
tvi
00:01:26
Cristiano Ronaldo
«Não me representa!»: comentador arrasa encontro de Ronaldo e Trump
maisfutebol
00:01:07
Secret Story
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Roma
Como descascar romãs: o truque que demora menos de 2 minutos
Polícia Judiciária
Detida a médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos
cnn
Famosos
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Reino unido
Forças britânicas atingidas por lasers enquanto rastreavam navio espião russo
cnn
Taca de Portugal
Taça de Portugal: já são conhecidos os árbitros para os jogos dos grandes
maisfutebol