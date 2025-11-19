Precisa de organizar um jantar de Natal de última hora? Esta influencer tem a solução ideal

Lidl baixa o preço do aquecedor que foi um sucesso no ano passado. Está a menos de 10 euros

Receber amigos em casa nesta altura do ano tem um encanto especial, sobretudo quando se procura criar um ambiente acolhedor sem grandes complicações. Mariana Ribeiro mostra como tornar um jantar rápido, fácil e acessível numa experiência deliciosa, recorrendo apenas aos produtos das gamas Deluxe e Favorina do Lidl.

Entrada acolhedora para abrir o apetite

Para começar a influencer apostou numas tostas de azeitona preta que casaram na perfeição com os patés de cogumelos e atum e um queijo da gama Deluxe do Lidl.

Um prato principal que se prepara praticamente sozinho

No prato principal, Mariana Ribeiro aposta numa massa fresca de trufa com pesto da gama Deluxe, uma escolha prática que permite continuar presente no convívio enquanto a refeição se faz. Para acompanhamento a influencer sugere rissóis de camarão e trufa.

Sobremesa com verdadeiro espírito de Natal

Para fechar o jantar com um toque festivo, a influencer propõe um panetone de chocolate e laranja servido com gelado de pistácio, uma combinação inesperada que resulta surpreendentemente bem. A isto juntam-se chocolates natalícios, ursinhos doces e bombons Favorina, perfeitos para acompanhar o café e prolongar a conversa à mesa.