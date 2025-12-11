Pão recheado com queijo brie e compota: a entrada perfeita para a mesa de Natal

A mesa de Natal pede sempre entradas reconfortantes, simples de preparar e capazes de impressionar. A criadora de conteúdos @margardiacardosooo partilhou uma das suas receitas irresistíveis: um pão saloio recheado com queijo brie derretido, finalizado com compota e frutos secos.
Ingredientes
- 1 pão saloio
- 1 queijo brie inteiro
- Compota a gosto (a criadora usou de abóbora)
- Nozes trituradas
- Orégãos
- Alecrim
Preparação
- Cortar uma tampa no pão saloio e reservar.
- Retirar o miolo com a ajuda de uma colher, criando espaço suficiente para colocar o queijo.
- Introduzir o queijo brie inteiro no interior do pão e voltar a colocar a tampa.
- Levar ao forno pré-aquecido a 200°C durante cerca de 20 minutos, até o pão ficar crocante e o queijo completamente derretido.
- Retirar do forno e finalizar com compota, nozes trituradas, orégãos e alecrim.