Pão recheado com queijo brie e compota: a entrada perfeita para a mesa de Natal

Espreite esta receita deliciosa
IOL
Hoje às 10:55
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português

A mesa de Natal pede sempre entradas reconfortantes, simples de preparar e capazes de impressionar. A criadora de conteúdos @margardiacardosooo partilhou uma das suas receitas irresistíveis: um pão saloio recheado com queijo brie derretido, finalizado com compota e frutos secos. 

Ingredientes

  • 1 pão saloio
  • 1 queijo brie inteiro
  • Compota a gosto (a criadora usou de abóbora)
  • Nozes trituradas
  • Orégãos
  • Alecrim

Preparação

  1. Cortar uma tampa no pão saloio e reservar.
  2. Retirar o miolo com a ajuda de uma colher, criando espaço suficiente para colocar o queijo.
  3. Introduzir o queijo brie inteiro no interior do pão e voltar a colocar a tampa.
  4. Levar ao forno pré-aquecido a 200°C durante cerca de 20 minutos, até o pão ficar crocante e o queijo completamente derretido.
  5. Retirar do forno e finalizar com compota, nozes trituradas, orégãos e alecrim.

 

