Pão recheado com queijo brie e compota: a entrada perfeita para a mesa de Natal

A mesa de Natal pede sempre entradas reconfortantes, simples de preparar e capazes de impressionar. A criadora de conteúdos @margardiacardosooo partilhou uma das suas receitas irresistíveis: um pão saloio recheado com queijo brie derretido, finalizado com compota e frutos secos.

Ingredientes

1 pão saloio

1 queijo brie inteiro

Compota a gosto (a criadora usou de abóbora)

Nozes trituradas

Orégãos

Alecrim

Preparação