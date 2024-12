Receitas de passagem do ano: entradas, pratos e sobremesas para surpreender os convidados

Se está à procura de receitas para a passagem de ano, temos a solução. Estas sugestões rápidas e fáceis de fazer vão transformar a sua mesa numa verdadeira festa, digna de um réveillon de hotel.

Desde entradas irresistíveis a pratos principais deliciosos, sem esquecer as sobremesas que vão surpreender os seus convidados, temos tudo o que precisa para um menu perfeito.

Não perca tempo e percorra a galeria acima para encontrar as melhores ideias para celebrar o Ano Novo com as receitas de Fábio Belo e Mafalda Agante.