Entradas para a passagem de ano: pão recheado e outras receitas deliciosas

Além do Natal, a Passagem do Ano também é momento para reunir família e amigos à volta da mesa, mas para isso, é preciso ter ideias do que se quer fazer para receber os convidados em casa.

Para começar a noite em grande, as entradas assumem um papel principal. Se está a planear o seu menu, aposte em receitas rápidas, deliciosas e que impressionem os seus convidados.

Entre as escolhas mais comuns, destaca-se o pão recheado. Uma entrada perfeita para partilhar e, além de ser muito saborosa, pode ser personalizada ao gosto de cada um.

Além do pão recheado, há várias outras opções a que pode recorrer. Na galeria acima pode encontrar várias receitas de entradas de Fábio Belo, inclusive a do pão recheado, para agradar os seus convidados.