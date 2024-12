Estas são as 10 receitas mais deliciosas para o jantar da passagem do ano

A passagem de ano é um momento festivo para reunir os amigos e família, mas para isso, é preciso ter ideias do que se quer fazer para receber os convidados em casa.

Para escolher o prato ideal para o jantar, aposte em refeições rápidas e que não dê muito trabalho, para ter tempo de conseguir organizar tudo em casa. Desde opções tradicionais a criações mais modernas, há sempre uma solução para lhe facilitar a vida.

Se está à procura de inspiração, preparamos uma galeria especial com várias receitas de pratos principais, perfeitas para um jantar da passagem do ano. Explore as sugestões de Fábio Belo e impressione os seus convidados com estas receitas deliciosas.