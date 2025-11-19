Facebook Instagram
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador

Esta é a solução perfeita para os dias sem tempo: um jantar italiano com trufa que se prepara em minutos e surpreende pela qualidade e pelo preço.
IOL
Há 3h e 23min
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

Há receitas que merecem atenção pela razão certa: são fáceis, saborosas e perfeitas para os dias mais corridos. A criadora de conteúdos digitais Laura Ferreira partilhou um jantar italiano que reúne tudo isto e ainda leva trufa.

A base é o preparado congelado "Linguine al Tartufo" do Continente, um daqueles produtos que vale a pena ter sempre à mão. Económico, prático e surpreendentemente sofisticado. A influenciadora digital acrescenta apenas alguns ingredientes e o resultado fala por si.

Ingredientes

  • Preparado congelado Linguine al Tartufo (Continente)
  • Bacon
  • Cogumelos
  • Sal
  • Pimenta preta
  • Alho picado ou alho em pó
  • Gema de ovo (para servir)

Preparação

  1. Comece por preparar a base extra do prato: corte o bacon e os cogumelos.
  2.   Salteie o bacon, os cogumelos e a cebola até dourarem e ganharem sabor.
  3. Retire essa mistura do tacho e reserve.
  4. Coloque o preparado de linguine congelado num tacho em lume brando.
  5. A meio da cozedura, envolva o bacon e os cogumelos reservados. O aroma a trufa começa a intensificar-se.
  6.  Tape o tacho e deixe cozinhar até todos os ingredientes ficarem bem ligados pelo molho.
  7. Sirva imediatamente, finalizando com uma gema de ovo por cima para uma textura mais cremosa.

Veja aqui o passo a passo da influenciadora digital:

 

