Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador

Há receitas que merecem atenção pela razão certa: são fáceis, saborosas e perfeitas para os dias mais corridos. A criadora de conteúdos digitais Laura Ferreira partilhou um jantar italiano que reúne tudo isto e ainda leva trufa.

A base é o preparado congelado "Linguine al Tartufo" do Continente, um daqueles produtos que vale a pena ter sempre à mão. Económico, prático e surpreendentemente sofisticado. A influenciadora digital acrescenta apenas alguns ingredientes e o resultado fala por si.

Ingredientes

Preparado congelado Linguine al Tartufo (Continente)

Bacon

Cogumelos

Sal

Pimenta preta

Alho picado ou alho em pó

Gema de ovo (para servir)

Preparação

Comece por preparar a base extra do prato: corte o bacon e os cogumelos. Salteie o bacon, os cogumelos e a cebola até dourarem e ganharem sabor. Retire essa mistura do tacho e reserve. Coloque o preparado de linguine congelado num tacho em lume brando. A meio da cozedura, envolva o bacon e os cogumelos reservados. O aroma a trufa começa a intensificar-se. Tape o tacho e deixe cozinhar até todos os ingredientes ficarem bem ligados pelo molho. Sirva imediatamente, finalizando com uma gema de ovo por cima para uma textura mais cremosa.