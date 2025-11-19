Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador

Há receitas que merecem atenção pela razão certa: são fáceis, saborosas e perfeitas para os dias mais corridos. A criadora de conteúdos digitais Laura Ferreira partilhou um jantar italiano que reúne tudo isto e ainda leva trufa.
A base é o preparado congelado "Linguine al Tartufo" do Continente, um daqueles produtos que vale a pena ter sempre à mão. Económico, prático e surpreendentemente sofisticado. A influenciadora digital acrescenta apenas alguns ingredientes e o resultado fala por si.
Ingredientes
- Preparado congelado Linguine al Tartufo (Continente)
- Bacon
- Cogumelos
- Sal
- Pimenta preta
- Alho picado ou alho em pó
- Gema de ovo (para servir)
Preparação
- Comece por preparar a base extra do prato: corte o bacon e os cogumelos.
- Salteie o bacon, os cogumelos e a cebola até dourarem e ganharem sabor.
- Retire essa mistura do tacho e reserve.
- Coloque o preparado de linguine congelado num tacho em lume brando.
- A meio da cozedura, envolva o bacon e os cogumelos reservados. O aroma a trufa começa a intensificar-se.
- Tape o tacho e deixe cozinhar até todos os ingredientes ficarem bem ligados pelo molho.
- Sirva imediatamente, finalizando com uma gema de ovo por cima para uma textura mais cremosa.
Veja aqui o passo a passo da influenciadora digital: