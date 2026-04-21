Sumos, panquecas e muito mais: receitas saudáveis para emagrecer até ao verão

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Uma nutricionista revela 5 motivos pelos quais não está a emagrecer
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IOL
Há 1h e 28min

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5 receitas saudáveis para chegar ao verão em forma

Com a aproximação do verão, cresce a preocupação em adotar hábitos mais saudáveis, sobretudo no que diz respeito à alimentação e à gestão do peso. Pequenas mudanças consistentes no dia a dia, como reduzir o consumo de açúcar e alimentos processados, podem fazer uma diferença significativa ao longo do tempo.

Perder peso de forma saudável não passa apenas por “comer menos”, mas sim por comer melhor. Apostar em refeições ricas em legumes, proteína de qualidade e hidratos de carbono complexos ajuda a garantir saciedade e energia ao longo do dia. A isto junta-se a importância da hidratação e da regularidade nas refeições.

No apoio a estes hábitos, surgem também sugestões práticas e saborosas, como as receitas saudáveis de Fábio Belo, que mostram que é possível comer bem, de forma simples e equilibrada. Percorra a galeria acima e veja as receitas.

 

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