A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma

Se há coisa que as crianças não resistem é uma boa pizza, seja ela caseira ou de supermercado. Esta receita é caseira e perfeita para aproveitar sobras de pão de forma. A ideia foi partilhada pela página de Instagram @saymesemi e sem dúvida que vai ser um sucesso aí em casa.

Basta cortar o pão de forma em triângulos e, numa forma redonda, dispor as fatias de modo a formar uma base que imita uma pizza. Depois é só adicionar molho de tomate, queijo mozarela e algumas rodelas de pepperoni. Leve tudo à air fryer durante cerca de 10 minutos e está pronto.

O resultado é uma espécie de mini pizza crocante por fora e macia por dentro, ideal para fazer nos aniversários ou jantares rápidos.