Facebook Instagram
Receitas

A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma

Não deite fora as sobras de pão de forma. Surpreenda as crianças com esta receita deliciosa
IOL
Hoje às 11:36
Pão de forma
Pão de forma
Foto: freepik
Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo

Se há coisa que as crianças não resistem é uma boa pizza, seja ela caseira ou de supermercado. Esta receita é caseira e perfeita para aproveitar sobras de pão de forma. A ideia foi partilhada pela página de Instagram @saymesemi e sem dúvida que vai ser um sucesso aí em casa.

Basta cortar o pão de forma em triângulos e, numa forma redonda, dispor as fatias de modo a formar uma base que imita uma pizza. Depois é só adicionar molho de tomate, queijo mozarela e algumas rodelas de pepperoni. Leve tudo à air fryer durante cerca de 10 minutos e está pronto.

O resultado é uma espécie de mini pizza crocante por fora e macia por dentro, ideal para fazer nos aniversários ou jantares rápidos.

RELACIONADOS
Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo
A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate
Estes são os segredos dos chefs espanhóis para fazer uma tortilha perfeita. Espreite as dicas e a receita
Como fazer um risotto de cogumelos perfeito: a receita fácil de Jamie Oliver
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
A receita ideal para este outono: tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes 
Mais Vistos
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:03:14
Secret Story
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
tvi
00:01:49
Secret Story
Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»
tvi
00:04:39
Secret Story
Bruna lança nova alcunha para Marisa Susana
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Cláudio Ramos
Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»
Liliana
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi
Benfica
Mourinho: «Olho para o meu presidente como um dos seis candidatos»
maisfutebol