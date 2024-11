Ainda pensa que a air fryer só faz panados? Veja estas 3 receitas saudáveis

Se acha que a fritadeira de ar quente serve apenas para preparar panados ou batatas fritas com menos gordura, prepare-se para se surpreender. Este aparelho, cada vez mais comum nas cozinhas em todo o mundo, é incrivelmente versátil e pode ajudar a criar refeições completas, saudáveis e deliciosas em muito menos tempo do que o forno ou as frigideiras.

Por isso, deixe de lado a ideia de que não lhe será útil uma air fryer porque não come fritos. Além de ser prática, a fritadeira de ar quente também utiliza muito menos gordura, tornando-se uma excelente aliada para quem deseja cuidar da saúde sem abdicar do sabor.

No vídeo abaixo, o influencer de fitness italiano Giuseppe Maiello mostra como preparar três refeições incríveis e equilibradas usando apenas a air fryer. As receitas incluem um frango tikka cheio de aromas, um salmão em papelote com legumes frescos e uma combinação irresistível de queijo feta com tomate.

Frango Tikka

400g de peito de frango

3 tomates

1 cebola

2 pimentos

100g de concentrado de tomate

Sal e pimenta q.b.

Óleo em spray

Cozinhar a 200 graus durante 23 minutos.

Salmão no Papillote

1 posta de salmão

10-12 espargos

4-5 tomatinhos cereja

Limão

Sal e pimenta q.b.

Cozinha a 180 graus durante 12 minutos.

Feta com Tomate

250g de queijo feta light

Tomate à escolha

Pimenta, orégãos e manjericão q.b.

Óleo em spray

Cozinha a 200 graus durante 20 minutos.

Veja no vídeo como é fácil fazer: