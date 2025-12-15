Facebook Instagram
Nuggets de salmão na air fryer: nutricionista partilha receita que vai agradar todos lá em casa

Esta receita de nuggets de salmão na air fryer é super fácil de se fazer
Hoje às 15:33
A família está cansada de pescada cozida? Veja esta receita incrível para variar

Encontrar receitas práticas, saborosas e ao mesmo tempo saudáveis nem sempre é fácil. A pensar nisso, a nutricionista Ana Rita Campos partilhou uma sugestão simples que promete conquistar miúdos e graúdos.

A proposta são nuggets de salmão, uma alternativa mais equilibrada às versões tradicionais fritas. A receita é rápida de preparar e utiliza a airfryer, o que reduz significativamente a quantidade de gordura utilizada.

Para preparar, basta temperar o salmão a gosto, passá-lo por ovo batido e panar com corn flakes picados. Depois, os nuggets vão à airfryer a 180 graus durante 12 minutos, devendo ser virados a meio do tempo para ficarem dourados de forma uniforme.

 

