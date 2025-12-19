Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira

Esta receita é daquelas super saborosas e que não precisa de sujar muita loiça. A cozinheira e vencedora do masterchef portugal 2024, @_mariainesmelo, partilhou nas redes sociais uma receita prática, reconfortante e ideal para os dias mais frios: este arroz de alho-francês e alheira faz-se praticamente numa só panela e resulta num prato cheio de sabor.
“Hoje trago-vos um prato bem quentinho e saboroso. Arroz de forno de alho-francês e alheira, cá em casa somos fãs”, escreveu a criadora de conteúdos, que conquistou os seguidores com o resultado final.
Ingredientes
- 1 alho-francês
- 1 alheira
- 200 g de arroz
- Vinho branco (ou cerveja)
- 1 folha de louro
- Salsa picada
- Sal e pimenta
- Azeite
Modo de preparação
- Refogar o alho-francês em azeite, numa panela.
- Adicionar o arroz e regar com um pouco de vinho branco ou cerveja.
- Juntar a água, temperar com sal, pimenta e a folha de louro.
- Deixar cozinhar alguns minutos e acrescentar a salsa picada.
- Colocar a alheira sem pele por cima do arroz.
- Levar ao forno, sem tampa (idealmente numa panela de ferro fundido), até ficar dourado.