Facebook Instagram
Receitas

Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira

Só vai precisar de uma panela para fazer esta receita incrível
IOL
Há 1h e 46min
Arroz de alho-francês e alheira
Arroz de alho-francês e alheira
Nuggets de salmão na air fryer: nutricionista partilha receita que vai agradar todos lá em casa

Esta receita é daquelas super saborosas e que não precisa de sujar muita loiça. A cozinheira e vencedora do masterchef portugal 2024, @_mariainesmelo, partilhou nas redes sociais uma receita prática, reconfortante e ideal para os dias mais frios: este arroz de alho-francês e alheira faz-se praticamente numa só panela e resulta num prato cheio de sabor.

“Hoje trago-vos um prato bem quentinho e saboroso. Arroz de forno de alho-francês e alheira, cá em casa somos fãs”, escreveu a criadora de conteúdos, que conquistou os seguidores com o resultado final.

Ingredientes

  • 1 alho-francês
  • 1 alheira
  • 200 g de arroz
  • Vinho branco (ou cerveja)
  • 1 folha de louro
  • Salsa picada
  • Sal e pimenta
  • Azeite

Modo de preparação

  • Refogar o alho-francês em azeite, numa panela.
  • Adicionar o arroz e regar com um pouco de vinho branco ou cerveja.
  • Juntar a água, temperar com sal, pimenta e a folha de louro.
  • Deixar cozinhar alguns minutos e acrescentar a salsa picada.
  • Colocar a alheira sem pele por cima do arroz.
  • Levar ao forno, sem tampa (idealmente numa panela de ferro fundido), até ficar dourado.
RELACIONADOS
Nuggets de salmão na air fryer: nutricionista partilha receita que vai agradar todos lá em casa
A família está cansada de pescada cozida? Veja esta receita incrível para variar
A receita de Arroz Doce com Leite Condensado que todos vão adorar na noite da consoada
Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família
A clássica receita da avó para um peru suculento no Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Mais Vistos
00:03:11
Dois às 10
Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”
tvi
00:03:05
Secret Story
«Depois do que andaste a fazer...»: Liliana rasga Pedro e recebe resposta explosiva
tvi
00:03:38
Secret Story
Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida»
tvi
00:01:40
Secret Story
Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...»
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Outlet
Da Zara Home à Pandora: um dos maiores outlets do país tem agora mais de 30 lojas novas
Mais Lidas
Cláudio Neves Valente
Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro
cnn
Francisco Monteiro
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»
Dois às 10
Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»
tvi
Futebol Nacional
FOTOS: carro de Antunes, treinador do Freamunde, alvo de vandalismo
maisfutebol
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away
À lei da bola
FC Porto: nem o silêncio é virtude, nem a crítica merece castigo
maisfutebol