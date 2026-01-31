Facebook Instagram
Receitas

Este arroz cremoso de farinheira é perfeito para um almoço de família ao domingo

Conforto numa colherada só!

Fábio Belo
Ontem às 11:00
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira

Simples, económico e cheio de sabor, perfeito para aquelas refeições rápidas que sabem a casa.

Ingredientes

  • Azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 150 g de arroz vaporizado
  • 800 ml de água
  • 2 farinheiras
  • 75 g de queijo ralado
  • Sal


Preparação
1. Refogue a cebola e o alho num fio de azeite até ficarem douradinhos.
2. Junte o arroz, deixe fritar ligeiramente e acrescente a água. Tempere com sal.
3. Quando o arroz estiver quase cozido, envolva a farinheira em pedaços.
4. Finalize com o queijo ralado e mexa bem até ficar bem cremoso.

RELACIONADOS
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
É fã de pão recheado? Experimente esta receita
Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Pronto em poucos minutos e irresistivelmente cremoso: nutricionista partilha receita de bacalhau à Assis
Mais Vistos
00:04:25
1ª Companhia
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
tvi
00:06:38
1ª Companhia
Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo
tvi
00:13:07
1ª Companhia
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
tvi
00:03:48
1ª Companhia
Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas