Este arroz cremoso de farinheira é perfeito para um almoço de família ao domingo

Simples, económico e cheio de sabor, perfeito para aquelas refeições rápidas que sabem a casa.
Ingredientes
- Azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de arroz vaporizado
- 800 ml de água
- 2 farinheiras
- 75 g de queijo ralado
- Sal
Preparação
1. Refogue a cebola e o alho num fio de azeite até ficarem douradinhos.
2. Junte o arroz, deixe fritar ligeiramente e acrescente a água. Tempere com sal.
3. Quando o arroz estiver quase cozido, envolva a farinheira em pedaços.
4. Finalize com o queijo ralado e mexa bem até ficar bem cremoso.