Facebook Instagram
Receitas

Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex

Experimente esta receita deliciosa. É tudo feito num só pirex
IOL
Hoje às 10:54
Arroz de frango
Arroz de frango
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

Se procura uma receita prática, saborosa e sem ter de sujar muita loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma solução perfeita: arroz de frango no forno, feito num único recipiente.

A receita é simples, ideal para 3 a 4 pessoas, e não suja praticamente nenhuma loiça. Basta um pirex e alguns ingredientes básicos:

Ingredientes

  • 200 g de arroz
  • 400 g de frango em cubos
  • 200 g de legumes variados
  • 100 g de iogurte (grego ou natural)
  • 400 ml de água ou caldo à escolha
  • Sal, pimenta do reino e temperos a gosto (o segredo está aqui!)

Preparação

  1. Coloque todos os ingredientes num pirex ou travessa própria para forno.
  2. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 a 40 minutos, até o arroz e o frango estarem cozinhados.
RELACIONADOS
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata
Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar
Como fazer um risotto de cogumelos perfeito: a receita fácil de Jamie Oliver
Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Mais Vistos
00:01:27
Secret Story
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
tvi
00:06:38
Secret Story
Vera chora e afirma que Inês mostrava interesse em si: «O que ela me transmitiu era igual ao que eu lhe transmiti»
tvi
00:04:39
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»
tvi
00:01:55
Secret Story
Marisa dá a entender que segredo de Pedro poderá estar ligado a Ana: «A facilidade em fazer massagens»
tvi
Destaques IOL
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Guillaume Lalung
Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»
Futebol feminino
Taça Europa: Sporting empata com o Rosengard, mas segue para os «oitavos»
maisfutebol