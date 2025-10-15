Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex

Se procura uma receita prática, saborosa e sem ter de sujar muita loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma solução perfeita: arroz de frango no forno, feito num único recipiente.
A receita é simples, ideal para 3 a 4 pessoas, e não suja praticamente nenhuma loiça. Basta um pirex e alguns ingredientes básicos:
Ingredientes
- 200 g de arroz
- 400 g de frango em cubos
- 200 g de legumes variados
- 100 g de iogurte (grego ou natural)
- 400 ml de água ou caldo à escolha
- Sal, pimenta do reino e temperos a gosto (o segredo está aqui!)
Preparação
- Coloque todos os ingredientes num pirex ou travessa própria para forno.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 a 40 minutos, até o arroz e o frango estarem cozinhados.