Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex

Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

Se procura uma receita prática, saborosa e sem ter de sujar muita loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma solução perfeita: arroz de frango no forno, feito num único recipiente.

A receita é simples, ideal para 3 a 4 pessoas, e não suja praticamente nenhuma loiça. Basta um pirex e alguns ingredientes básicos:

Ingredientes

200 g de arroz

400 g de frango em cubos

200 g de legumes variados

100 g de iogurte (grego ou natural)

400 ml de água ou caldo à escolha

Sal, pimenta do reino e temperos a gosto (o segredo está aqui!)

Preparação