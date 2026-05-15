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Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."
IOL
Há 3h e 6min
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Chef revela o segredo para um arroz branco mais aromático e perfeito

Um simples ajuste na forma de cozinhar arroz branco pode transformar completamente o resultado final. Partilhado pelo site Radio Mitre, o chef espanhol Juanjo López, do restaurante La Tasquita de Enfrente, garante que o segredo não está na água, mas sim no uso de caldo e aromáticos como alho e louro.

Esta é a sua receita:

Ingredientes (para 2 pessoas)

  • 1 copo de arroz de grão curto ou médio
  • 2 copos de caldo quente (peixe, frango ou carne)
  • 3 dentes de alho esmagados
  • 2 folhas de louro
  • 50 g de cebola picada
  • 15 ml de azeite
  • Sal a gosto

Preparação passo a passo

  1. Aquecer o azeite e refogar a cebola até ficar macia
  2. Juntar os alhos esmagados e as folhas de louro, sem deixar queimar
  3. Adicionar o arroz e envolver até os grãos ficarem ligeiramente brilhantes
  4. Verter o caldo quente e ajustar o sal
  5. Deixar levantar fervura e baixar o lume
  6. Cozinhar cerca de 13 minutos sem mexer
  7. Retirar do lume e deixar repousar, tapado, durante 5 minutos
  8. Soltar os grãos com um garfo antes de servir

Para o chef Juanjo López, o segredo está também em respeitar algumas regras básicas: manter sempre a proporção de 1 parte de arroz para 2 de caldo, não mexer durante a cozedura e utilizar líquido quente para garantir uma textura mais solta.

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