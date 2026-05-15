Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."

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Um simples ajuste na forma de cozinhar arroz branco pode transformar completamente o resultado final. Partilhado pelo site Radio Mitre, o chef espanhol Juanjo López, do restaurante La Tasquita de Enfrente, garante que o segredo não está na água, mas sim no uso de caldo e aromáticos como alho e louro.

Esta é a sua receita:

Ingredientes (para 2 pessoas)

1 copo de arroz de grão curto ou médio

2 copos de caldo quente (peixe, frango ou carne)

3 dentes de alho esmagados

2 folhas de louro

50 g de cebola picada

15 ml de azeite

Sal a gosto

Preparação passo a passo

Aquecer o azeite e refogar a cebola até ficar macia Juntar os alhos esmagados e as folhas de louro, sem deixar queimar Adicionar o arroz e envolver até os grãos ficarem ligeiramente brilhantes Verter o caldo quente e ajustar o sal Deixar levantar fervura e baixar o lume Cozinhar cerca de 13 minutos sem mexer Retirar do lume e deixar repousar, tapado, durante 5 minutos Soltar os grãos com um garfo antes de servir

Para o chef Juanjo López, o segredo está também em respeitar algumas regras básicas: manter sempre a proporção de 1 parte de arroz para 2 de caldo, não mexer durante a cozedura e utilizar líquido quente para garantir uma textura mais solta.