Chef espanhol diz o impensável: "O arroz branco perfeito não se faz com água..."

Um simples ajuste na forma de cozinhar arroz branco pode transformar completamente o resultado final. Partilhado pelo site Radio Mitre, o chef espanhol Juanjo López, do restaurante La Tasquita de Enfrente, garante que o segredo não está na água, mas sim no uso de caldo e aromáticos como alho e louro.
Esta é a sua receita:
Ingredientes (para 2 pessoas)
- 1 copo de arroz de grão curto ou médio
- 2 copos de caldo quente (peixe, frango ou carne)
- 3 dentes de alho esmagados
- 2 folhas de louro
- 50 g de cebola picada
- 15 ml de azeite
- Sal a gosto
Preparação passo a passo
- Aquecer o azeite e refogar a cebola até ficar macia
- Juntar os alhos esmagados e as folhas de louro, sem deixar queimar
- Adicionar o arroz e envolver até os grãos ficarem ligeiramente brilhantes
- Verter o caldo quente e ajustar o sal
- Deixar levantar fervura e baixar o lume
- Cozinhar cerca de 13 minutos sem mexer
- Retirar do lume e deixar repousar, tapado, durante 5 minutos
- Soltar os grãos com um garfo antes de servir
Para o chef Juanjo López, o segredo está também em respeitar algumas regras básicas: manter sempre a proporção de 1 parte de arroz para 2 de caldo, não mexer durante a cozedura e utilizar líquido quente para garantir uma textura mais solta.