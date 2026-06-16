Dias de calor pedem refeições leves: experimente este arroz frito de camarão
Fábio Belo
Há 1h e 36min
Arroz Frito
5 receitas para preparar o corpo para o verão
10 receitas rápidas para aproveitar as sobras de frango
Mais 4 sugestões
Dias quentes pedem refeições leves, rápidas e cheias de sabor! Este arroz frito de camarão é a solução perfeita para um almoço ou jantar delicioso, sem complicações
Ingredientes
- Azeite q.b.
- 4 dentes de alho
- 250 g de camarão grande descascado
- 2 cenouras
- 1 pimento vermelho
- 200 g de arroz agulha
- Sal q.b.
Preparação
- Comece por cozer o arroz em água temperada com sal.
- Numa frigideira, aqueça um fio de azeite e refogue o alho picado. Adicione os camarões, tempere com sal e deixe cozinhar até ficarem dourados.
- Retire os camarões da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, junte a cenoura e o pimento cortados em cubos pequenos e deixe cozinhar durante alguns minutos.
- Adicione o arroz cozido e envolva bem com os legumes. Deixe fritar ligeiramente para ganhar mais sabor e textura.
- Junte novamente os camarões, envolva tudo e sirva de imediato.
RELACIONADOS