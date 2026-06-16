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Arroz Frito
Arroz Frito

Dias de calor pedem refeições leves: experimente este arroz frito de camarão

Fábio Belo
Há 1h e 36min

Arroz Frito

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Dias quentes pedem refeições leves, rápidas e cheias de sabor! Este arroz frito de camarão é a solução perfeita para um almoço ou jantar delicioso, sem complicações

Ingredientes

  • Azeite q.b.
  • 4 dentes de alho
  • 250 g de camarão grande descascado
  • 2 cenouras
  • 1 pimento vermelho
  • 200 g de arroz agulha 
  • Sal q.b.


Preparação

  1. Comece por cozer o arroz em água temperada com sal.
  2. Numa frigideira, aqueça um fio de azeite e refogue o alho picado. Adicione os camarões, tempere com sal e deixe cozinhar até ficarem dourados.
  3. Retire os camarões da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, junte a cenoura e o pimento cortados em cubos pequenos e deixe cozinhar durante alguns minutos.
  4. Adicione o arroz cozido e envolva bem com os legumes. Deixe fritar ligeiramente para ganhar mais sabor e textura.
  5. Junte novamente os camarões, envolva tudo e sirva de imediato.
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