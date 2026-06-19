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Arroz branco
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Esqueça o refogado de azeite e cebola: chef de cozinha revela o segredo para um arroz mais saboroso
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Faça um arroz branco saboroso igual ao dos chefs de cozinha

Ao contrário do que muitos portugueses fazem, a chave não está no tradicional refogado de azeite e cebola para um arroz branco saboroso,

De acordo com o site Clarin, vários cozinheiros explicam que o segredo passa por substituir a água por um bom caldo caseiro. A ideia é simples: durante a cozedura, o arroz absorve o líquido e, consequentemente, o seu sabor.

O chef espanhol Juanjo López recomenda cozinhar o arroz com três dentes de alho, duas folhas de louro e caldo caseiro, que pode ser de legumes, frango ou peixe, consoante o prato que vai acompanhar. Desta forma, o arroz ganha aroma e profundidade de sabor sem necessidade de recorrer a ingredientes mais complexos.

A técnica é também defendida por outros especialistas em gastronomia, que consideram o caldo um dos elementos mais importantes para o resultado final. Segundo explicam, um arroz cozido apenas em água tende a ficar mais neutro, enquanto o caldo lhe confere uma identidade própria.

Para além do alho e do louro, há quem acrescente um fio de azeite durante a preparação para realçar os sabores. Outros preferem juntar uma pequena noz de manteiga no final da cozedura, obtendo uma textura mais cremosa e suave.

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O melhor de tudo é que pode aproveitar sobras de caldos de legumes, carne ou peixe que tenha em casa e transformar um simples arroz branco num acompanhamento muito mais saboroso.

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