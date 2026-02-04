Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho

Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Se gosta de refeições práticas, esta receita é para si. Não há tachos para estar sempre a verificar se não transborda, nem pilhas de loiça para lavar no fim. Vai tudo para um único tabuleiro, segue para o forno e, em poucos minutos, tem um arroz soltinho, aromático e cheio de sabor.

A receita foi partilhada pela ex-concorrente do Master Chef, Bruna Simões. Siga os seguintes passos:

Arroz de forno

Ingredientes

1 medida de arroz basmati

2 medidas de água a ferver

Mostarda Dijon

Sal

Azeite

Pimenta moída

Legumes e temperos

Cebola

Couve-flor

Abóbora

Feijão

Azeite

Pimentão fumado

Pimentão doce

Alho em pó

Caril em pó

Sal

Pimenta moída

Preparação