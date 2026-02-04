Facebook Instagram
Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho

Esta receita é super fácil de fazer e vai agradar todos lá em casa
IOL
Hoje às 15:55
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Se gosta de refeições práticas, esta receita é para si. Não há tachos para estar sempre a verificar se não transborda, nem pilhas de loiça para lavar no fim. Vai tudo para um único tabuleiro, segue para o forno e, em poucos minutos, tem um arroz soltinho, aromático e cheio de sabor. 

A receita foi partilhada pela ex-concorrente do Master Chef, Bruna Simões. Siga os seguintes passos:

Arroz de forno

Ingredientes

  • 1 medida de arroz basmati
  • 2 medidas de água a ferver
  • Mostarda Dijon
  • Sal
  • Azeite
  • Pimenta moída

Legumes e temperos

  • Cebola
  • Couve-flor
  • Abóbora
  • Feijão
  • Azeite
  • Pimentão fumado
  • Pimentão doce
  • Alho em pó
  • Caril em pó
  • Sal
  • Pimenta moída

Preparação

  • Coloque o arroz numa travessa de forno e tempere com sal, azeite, mostarda Dijon e pimenta moída.
  • Junte a água a ferver, sempre no dobro da quantidade do arroz.
  • Numa taça à parte, misture a cebola, a couve-flor, a abóbora e o feijão.
  • Tempere os legumes com azeite e todas as especiarias e envolva bem.
  • Distribua a mistura de legumes por cima do arroz, sem mexer.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 190 °C durante cerca de 30 minutos.

 

