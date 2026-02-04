Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho

Se gosta de refeições práticas, esta receita é para si. Não há tachos para estar sempre a verificar se não transborda, nem pilhas de loiça para lavar no fim. Vai tudo para um único tabuleiro, segue para o forno e, em poucos minutos, tem um arroz soltinho, aromático e cheio de sabor.
A receita foi partilhada pela ex-concorrente do Master Chef, Bruna Simões. Siga os seguintes passos:
Arroz de forno
Ingredientes
- 1 medida de arroz basmati
- 2 medidas de água a ferver
- Mostarda Dijon
- Sal
- Azeite
- Pimenta moída
Legumes e temperos
- Cebola
- Couve-flor
- Abóbora
- Feijão
- Azeite
- Pimentão fumado
- Pimentão doce
- Alho em pó
- Caril em pó
- Sal
- Pimenta moída
Preparação
- Coloque o arroz numa travessa de forno e tempere com sal, azeite, mostarda Dijon e pimenta moída.
- Junte a água a ferver, sempre no dobro da quantidade do arroz.
- Numa taça à parte, misture a cebola, a couve-flor, a abóbora e o feijão.
- Tempere os legumes com azeite e todas as especiarias e envolva bem.
- Distribua a mistura de legumes por cima do arroz, sem mexer.
- Leve ao forno pré-aquecido a 190 °C durante cerca de 30 minutos.