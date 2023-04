Cozinhar só com ingredientes da lista IVA Zero? Experimente este empadão delicioso

Empadão de espinafres e atum

Ingredientes

(recheio)

300gr de folhas de espinafres;

1/2 cebola picada;

3 latas de atum (ou 250gr de bacalhau desfiado);

3 c. sopa de azeite;

Sal;

Pimenta.

(puré)

750gr batata;

3 dentes de alho;

2 c. sopa azeite;

100ml leite.

Preparação

1. Descasque as batatas e corte-as em cubos. Disponha as batatas num tabuleiro com os dentes de alho e regue com o azeite. Leve a assar no forno durante 35 min.

2. Assim que as batatas estiverem assadas retire o alecrim, e adicione o leite e a noz moscada. Reduza tudo a puré.

3. Numa frigideira salteie as folhas de espinafres com o azeite, a cebola, sal e pimenta. De seguida junte o atum, e envolva.

4. Num pirex comece por colocar uma camada de puré, depois o recheio dos espinafres e atum, e por fim outra camada de puré. Pincele com gema de ovo, e leve ao forno até dourar.