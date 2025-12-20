Azevias de Abóbora na air fryer: uma receita super fácil de fazer e fica pronta em 7 minutos

As azevias são aquela iguaria que não pode faltar na mesa de Natal.
Ingredientes
- 400 g farinha
- Raspa e sumo de 1 laranja
- 2 c. sopa de aguardente
- 2 c. sopa de azeite
- 3 ovos
- 300 g doce de abóbora e noz
- Açúcar em pó misturado com canela
Preparação
1. Numa taça, junte a farinha, a raspa e o sumo de laranja, a aguardente, o azeite e os ovos. Amasse até obter uma massa elástica e deixe descansar durante 30 minutos.
2. Estique a massa com o rolo e disponha colheradas de doce. Dobre a massa e corte em formato de rissol. Sele bem as extremidades com a ajuda de um garfo.
3. Coloque as azevias na air fryer a 205 ºC, durante 7 minutos. No final, polvilhe com açúcar em pó e canela.
Nota: Se o doce estiver muito líquido, adicione-lhe uma colher bem cheia de farinha.