Azevias de Abóbora na air fryer: uma receita super fácil de fazer e fica pronta em 7 minutos

Hoje trago-vos uma receita simples e estaladiça de azevias de abóbora, feitas na air fryer

Fábio Belo
Há 2h e 45min
A receita de Arroz Doce com Leite Condensado que todos vão adorar na noite da consoada

As azevias são aquela iguaria que não pode faltar na mesa de Natal. 

Ingredientes

  • 400 g farinha
  • Raspa e sumo de 1 laranja
  • 2 c. sopa de aguardente
  • 2 c. sopa de azeite
  • 3 ovos
  • 300 g doce de abóbora e noz
  • Açúcar em pó misturado com canela


Preparação
1. Numa taça, junte a farinha, a raspa e o sumo de laranja, a aguardente, o azeite e os ovos. Amasse até obter uma massa elástica e deixe descansar durante 30 minutos.
2. Estique a massa com o rolo e disponha colheradas de doce. Dobre a massa e corte em formato de rissol. Sele bem as extremidades com a ajuda de um garfo.
3. Coloque as azevias na air fryer a 205 ºC, durante 7 minutos. No final, polvilhe com açúcar em pó e canela.

Nota: Se o doce estiver muito líquido, adicione-lhe uma colher bem cheia de farinha.

