Azevias de Abóbora na air fryer: uma receita super fácil de fazer e fica pronta em 7 minutos

As azevias são aquela iguaria que não pode faltar na mesa de Natal.



Ingredientes

400 g farinha

Raspa e sumo de 1 laranja

2 c. sopa de aguardente

2 c. sopa de azeite

3 ovos

300 g doce de abóbora e noz

Açúcar em pó misturado com canela



Preparação

1. Numa taça, junte a farinha, a raspa e o sumo de laranja, a aguardente, o azeite e os ovos. Amasse até obter uma massa elástica e deixe descansar durante 30 minutos.

2. Estique a massa com o rolo e disponha colheradas de doce. Dobre a massa e corte em formato de rissol. Sele bem as extremidades com a ajuda de um garfo.

3. Coloque as azevias na air fryer a 205 ºC, durante 7 minutos. No final, polvilhe com açúcar em pó e canela.



Nota: Se o doce estiver muito líquido, adicione-lhe uma colher bem cheia de farinha.