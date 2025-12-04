Facebook Instagram
Receitas

Pronto em poucos minutos e irresistivelmente cremoso: nutricionista partilha receita de bacalhau à Assis

Uma receita cremosa e pronta num instante: nutricionista partilha o seu bacalhau à Assis
IOL
Ontem às 15:40
Bacalhau à Assis
Bacalhau à Assis
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador

Uma receita prática, ideal para dias atarefados, e que até permite aproveitar as partes menos nobres do bacalhau, sem perder sabor, nem cremosidade.

A nutricionista @alexandrasmvieira partilhou aquela que promete ser a versão mais simples, económica e irresistível de Bacalhau à Assis. 

Ingredientes

  • Azeite
  • 2 cebolas
  • 3 dentes de alho
  • 500 g de bacalhau desfiado
  • 400 g de batata palha
  • 125 g de bacon ou presunto
  • 2 cenouras grandes raladas
  • 6 ovos batidos
  • Azeitonas pretas e salsa
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta

Preparação (rápida e fácil)

  • Num tacho com azeite, refogue a cebola, o alho e o bacon.
  • Adicione o bacalhau desfiado (incluindo as partes menos nobres), as folhas de louro, as cenouras e metade da batata palha.
  • Mexa, retire o louro, tempere com sal e pimenta e junte os ovos batidos, mantendo o lume muito brando para garantir a cremosidade.
  • Retire do lume, envolva a restante batata palha e finalize com azeitonas pretas e salsa picada.

 

RELACIONADOS
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador
Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas
Nutricionista alerta: jantar depois desta hora engorda, independentemente do que comer
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Esta é a parte do kiwi que tem mais nutrientes e quase todos deitam fora
Mais Vistos
00:02:35
Secret Story
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
tvi
00:01:20
Secret Story
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
tvi
00:01:44
Secret Story
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
tvi
00:02:58
Secret Story
Sentado de forma estratégica, Pedro ouve Marisa a falar dos filhos... como se não fossem dele
tvi
Destaques IOL
Modelos
São gémeas, mas só uma delas se transformou numa das modelos mais famosas do mundo
Tosse seca
Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?
Inverno
Já não vai passar frio neste inverno. Estas camisolas térmicas do Lidl são tudo o que precisa
Receitas
O erro que (quase) todos cometem ao fazer carne estufada. É assim que a deixa macia e saborosa
Mais Lidas
Internacional
Taça do Rei: equipa do quarto escalão elimina Espanhol
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares visa associação dos árbitros: "Ainda não percebeu que há 50 anos houve um golpe de Estado em Portugal"
cnn
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Macau
Governo português não foi recebido em Macau
cnn
Portugal
Banco de Portugal desmente nota de sete euros em homenagem a Cristiano Ronaldo
maisfutebol