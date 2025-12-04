Pronto em poucos minutos e irresistivelmente cremoso: nutricionista partilha receita de bacalhau à Assis

Uma receita prática, ideal para dias atarefados, e que até permite aproveitar as partes menos nobres do bacalhau, sem perder sabor, nem cremosidade.
A nutricionista @alexandrasmvieira partilhou aquela que promete ser a versão mais simples, económica e irresistível de Bacalhau à Assis.
Ingredientes
- Azeite
- 2 cebolas
- 3 dentes de alho
- 500 g de bacalhau desfiado
- 400 g de batata palha
- 125 g de bacon ou presunto
- 2 cenouras grandes raladas
- 6 ovos batidos
- Azeitonas pretas e salsa
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta
Preparação (rápida e fácil)
- Num tacho com azeite, refogue a cebola, o alho e o bacon.
- Adicione o bacalhau desfiado (incluindo as partes menos nobres), as folhas de louro, as cenouras e metade da batata palha.
- Mexa, retire o louro, tempere com sal e pimenta e junte os ovos batidos, mantendo o lume muito brando para garantir a cremosidade.
- Retire do lume, envolva a restante batata palha e finalize com azeitonas pretas e salsa picada.