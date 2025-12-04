Pronto em poucos minutos e irresistivelmente cremoso: nutricionista partilha receita de bacalhau à Assis

Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador

Uma receita prática, ideal para dias atarefados, e que até permite aproveitar as partes menos nobres do bacalhau, sem perder sabor, nem cremosidade.

A nutricionista @alexandrasmvieira partilhou aquela que promete ser a versão mais simples, económica e irresistível de Bacalhau à Assis.

Ingredientes

Azeite

2 cebolas

3 dentes de alho

500 g de bacalhau desfiado

400 g de batata palha

125 g de bacon ou presunto

2 cenouras grandes raladas

6 ovos batidos

Azeitonas pretas e salsa

2 folhas de louro

Sal e pimenta

Preparação (rápida e fácil)