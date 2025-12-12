Facebook Instagram
Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível

Se não pode gastar muito neste Natal ou tem muitos convidados à mesa, esta é a solução ideal
IOL
Há 2h e 8min
Bacalhau
Bacalhau
Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

Teresa Cameira, criadora de conteúdos digitais e autora de inúmeras receitas, desenvolveu uma sugestão rápida, simples e económica para o canal de culinária do Lidl.

Aprenda a preparar lascas de bacalhau confitadas:

  1. Seque bem as lascas de bacalhau entre dois panos, para retirar o máximo de água possível.
  2. Disponha o bacalhau num tabuleiro e junte os aromáticos que vão intensificar o sabor: alho, laranja, limão e alecrim.
  3. Cubra tudo com azeite, garantindo que as lascas ficam totalmente submersas.
  4. Leve ao forno pré-aquecido a 120 ºC durante 10 a 15 minutos — o tempo pode variar consoante o tamanho das lascas.

 

