Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível

Teresa Cameira, criadora de conteúdos digitais e autora de inúmeras receitas, desenvolveu uma sugestão rápida, simples e económica para o canal de culinária do Lidl.
Aprenda a preparar lascas de bacalhau confitadas:
- Seque bem as lascas de bacalhau entre dois panos, para retirar o máximo de água possível.
- Disponha o bacalhau num tabuleiro e junte os aromáticos que vão intensificar o sabor: alho, laranja, limão e alecrim.
- Cubra tudo com azeite, garantindo que as lascas ficam totalmente submersas.
- Leve ao forno pré-aquecido a 120 ºC durante 10 a 15 minutos — o tempo pode variar consoante o tamanho das lascas.