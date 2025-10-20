Facebook Instagram
Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo

Nutricionista partilha receita de uma sopa nutritiva que leva batata e garante que não faz mal
Há 3h e 34min
Padrão leopardo invade o Amazon Haul: as melhores peças a preços irresistíveis

Com os dias mais frios a chegar, não há nada melhor do que uma sopa quente e nutritiva para reconfortar o corpo. E sim, pode levar batata, a nutricionista Carolina Vaz Pereira garante que “não é por uma batata pequena que faz diferença”.

A especialista partilhou uma das suas receitas preferidas para esta altura do ano: uma sopa de alho-francês cremosa e cheia de sabor, ideal para uma refeição leve, equilibrada e perfeita para aquecer nos dias frios.

Ingredientes:

  • 2 alhos-franceses grandes
  • 1 cenoura
  • 1 curgete
  • 1 batata pequena
  • 1 cebola
  • 1 fio de azeite
  • Sal q.b.

Modo de preparação:

  1. Comece por descascar e cortar os legumes grosseiramente. Num tacho grande, adicione um fio de azeite, junte os legumes e tempere com sal. Deixe refogar alguns minutos até amolecerem.
  2. De seguida, adicione água quente até cobrir os legumes e deixe cozinhar em lume médio durante 25 a 30 minutos. Enquanto isso, lave e corte finamente a parte verde do alho-francês.
  3. Quando os legumes estiverem bem cozidos, triture tudo com a varinha mágica até obter uma textura cremosa. Por fim, junte a rama do alho-francês e deixe levantar fervura por 2 a 3 minutos.

 

