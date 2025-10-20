Batata na sopa? Sim, pode. Nutricionista partilha receita que prova isso mesmo

Com os dias mais frios a chegar, não há nada melhor do que uma sopa quente e nutritiva para reconfortar o corpo. E sim, pode levar batata, a nutricionista Carolina Vaz Pereira garante que “não é por uma batata pequena que faz diferença”.
A especialista partilhou uma das suas receitas preferidas para esta altura do ano: uma sopa de alho-francês cremosa e cheia de sabor, ideal para uma refeição leve, equilibrada e perfeita para aquecer nos dias frios.
Ingredientes:
- 2 alhos-franceses grandes
- 1 cenoura
- 1 curgete
- 1 batata pequena
- 1 cebola
- 1 fio de azeite
- Sal q.b.
Modo de preparação:
- Comece por descascar e cortar os legumes grosseiramente. Num tacho grande, adicione um fio de azeite, junte os legumes e tempere com sal. Deixe refogar alguns minutos até amolecerem.
- De seguida, adicione água quente até cobrir os legumes e deixe cozinhar em lume médio durante 25 a 30 minutos. Enquanto isso, lave e corte finamente a parte verde do alho-francês.
- Quando os legumes estiverem bem cozidos, triture tudo com a varinha mágica até obter uma textura cremosa. Por fim, junte a rama do alho-francês e deixe levantar fervura por 2 a 3 minutos.