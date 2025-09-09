Facebook Instagram
Bifanas à portuguesa com molho verdadeiro. Só precisa de um robô tipo Bimby

Vai receber amigos ou família? Esqueça o churrasco e experimente esta receita de bifanas na Bimby
Hambúrgueres de atum: nunca foi tão fácil impressionar lá em casa (aprenda também!)

Vai receber amigos ou família e pensou num churrasco, mas não quer perder horas a preparar a carne? Descobrimos o que pode fazer para não perder tempo na grelha e poder aproveitar tempo com os seus: bifanas feitas na Bimby.

A receita foi partilha pela Agente Bimby @margaridafelgueiras_bimby no Instagram e não tem nada que saber. Basta seguir estes passos:

Ingredientes

  • 2 cebolas
  • 2 dentes de alho
  • 30 gramas de azeite
  • 100 cl de cerveja (4 minis de 25 cl)
  • 3 c. sopa de concentrado de tomate
  • 4 c. sopa de massa de pimentão
  • 1 kg de bifanas bem finas
  • 2 folhas de louro
  • Cominhos q.b.
  • Sal q.b.
  • Piri-piri q.b.


Preparação

  • Colocar a cebola, os alhos e o azeite no copo
  • Picar 5 segundos/velocidade 7
  • Adicionar o louro
  • Cozinhar 5 minutos/120 graus/Inversa/ velocidade 1 (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
  • Adicionar o concentrado de tomate, a massa de pimentão, os cominhos, a cerveja
  • Cozinhar 5 minutos/100 graus/Inversa/ velocidade colher (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
  • Retirar as folhas de louro e triturar tudo durante 1 minuto, começando na vel 5 e aumentando progressivamente até à vel 7
  • Adicionar as bifanas, o sal, o piri-piri e envolver tudo com a espátula (eu utilizei cerca de 3 c. chá de sal)
  • Cozinhar 30 minutos/Varoma/Inversa/ velocidade 1 (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
  • Servir e aproveitar a refeição.

Dica: Pode colocar a borboleta antes do passo 8, para ajudar a que a carne não se desfaça

 

 

 

