Bifanas à portuguesa com molho verdadeiro. Só precisa de um robô tipo Bimby

Vai receber amigos ou família e pensou num churrasco, mas não quer perder horas a preparar a carne? Descobrimos o que pode fazer para não perder tempo na grelha e poder aproveitar tempo com os seus: bifanas feitas na Bimby.
A receita foi partilha pela Agente Bimby @margaridafelgueiras_bimby no Instagram e não tem nada que saber. Basta seguir estes passos:
Ingredientes
- 2 cebolas
- 2 dentes de alho
- 30 gramas de azeite
- 100 cl de cerveja (4 minis de 25 cl)
- 3 c. sopa de concentrado de tomate
- 4 c. sopa de massa de pimentão
- 1 kg de bifanas bem finas
- 2 folhas de louro
- Cominhos q.b.
- Sal q.b.
- Piri-piri q.b.
Preparação
- Colocar a cebola, os alhos e o azeite no copo
- Picar 5 segundos/velocidade 7
- Adicionar o louro
- Cozinhar 5 minutos/120 graus/Inversa/ velocidade 1 (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
- Adicionar o concentrado de tomate, a massa de pimentão, os cominhos, a cerveja
- Cozinhar 5 minutos/100 graus/Inversa/ velocidade colher (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
- Retirar as folhas de louro e triturar tudo durante 1 minuto, começando na vel 5 e aumentando progressivamente até à vel 7
- Adicionar as bifanas, o sal, o piri-piri e envolver tudo com a espátula (eu utilizei cerca de 3 c. chá de sal)
- Cozinhar 30 minutos/Varoma/Inversa/ velocidade 1 (Utilizar o cesto em vez do copo medida)
- Servir e aproveitar a refeição.
Dica: Pode colocar a borboleta antes do passo 8, para ajudar a que a carne não se desfaça