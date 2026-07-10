É dos sabores preferidos dos portugueses: ambos num bolo simples perfeito para lanchar
Fábio Belo
Hoje às 17:22
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Se procuras um bolo fofinho, húmido e cheio de sabor, junta estes ingredientes e leva ao forno. Tão simples quanto isto
Bolo de cenoura e laranja
Se procuras um bolo fofinho, húmido e cheio de sabor, esta receita de bolo de cenoura e laranja vai conquistar-te!
Ingredientes
- 1 laranja grande (com casca)
- 2 cenouras raladas
- 150 g de açúcar
- 4 ovos
- 50 g de manteiga amolecida
- 225 g de farinha
- 1 colher de chá de fermento em pó
Preparação
1️. Coloca todos os ingredientes no copo do liquidificador e tritura até obteres uma massa homogénea.
2️. Verte a massa para uma forma untada e leva ao forno, pré-aquecido a 180 °C, durante cerca de 40 minutos.
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