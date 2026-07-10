É dos sabores preferidos dos portugueses: ambos num bolo simples perfeito para lanchar

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Ingredientes

1 laranja grande (com casca)

2 cenouras raladas

150 g de açúcar

4 ovos

50 g de manteiga amolecida

225 g de farinha

1 colher de chá de fermento em pó



Preparação

1️. Coloca todos os ingredientes no copo do liquidificador e tritura até obteres uma massa homogénea.

2️. Verte a massa para uma forma untada e leva ao forno, pré-aquecido a 180 °C, durante cerca de 40 minutos.

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