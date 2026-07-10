Receitas
Bolo cenoura e laranja
Bolo cenoura e laranja

É dos sabores preferidos dos portugueses: ambos num bolo simples perfeito para lanchar

Fábio Belo
Hoje às 17:22

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Se procuras um bolo fofinho, húmido e cheio de sabor, junta estes ingredientes e leva ao forno. Tão simples quanto isto

Bolo de cenoura e laranja

Se procuras um bolo fofinho, húmido e cheio de sabor, esta receita de bolo de cenoura e laranja vai conquistar-te! 

Ingredientes

  • 1 laranja grande (com casca)
  • 2 cenouras raladas
  • 150 g de açúcar
  • 4 ovos
  • 50 g de manteiga amolecida
  • 225 g de farinha
  • 1 colher de chá de fermento em pó


Preparação

1️. Coloca todos os ingredientes no copo do liquidificador e tritura até obteres uma massa homogénea.

2️. Verte a massa para uma forma untada e leva ao forno, pré-aquecido a 180 °C, durante cerca de 40 minutos.

 

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