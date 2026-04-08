Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita

Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate

O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Fazer um bolo de chocolate húmido no ponto perfeito é mais simples do que parece. Com a receita certa e alguns truques do chef, consegue-se uma textura macia, cremosa e irresistível, que derrete na boca e mantém todo o sabor intenso do chocolate.

O chef Tiago Silva partilhou no seu TikTok uma receita irresistível para um bolo de chocolate húmido e rápido de preparar.

Ingredientes:

200 g de chocolate de culinária

150 g de manteiga

6 ovos

100 g de açúcar

50 g de farinha T55

1 colher de sopa de fermento seco

1 colher de sopa de cacau em pó

Preparação:

Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria. Numa taça à parte, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura fofa. Junte o preparado de chocolate derretido aos ovos e misture bem. Acrescente a farinha, o fermento e o cacau em pó, envolvendo tudo delicadamente. Verta a massa para uma forma forrada com papel vegetal e untada com manteiga e farinha. Leve ao forno pré-aquecido a 185 °C durante cerca de 13 minutos.

Veja aqui.