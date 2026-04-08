Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita

Fazer um bolo de chocolate húmido no ponto perfeito é mais simples do que parece. Com a receita certa e alguns truques do chef, consegue-se uma textura macia, cremosa e irresistível, que derrete na boca e mantém todo o sabor intenso do chocolate.
O chef Tiago Silva partilhou no seu TikTok uma receita irresistível para um bolo de chocolate húmido e rápido de preparar.
Ingredientes:
- 200 g de chocolate de culinária
- 150 g de manteiga
- 6 ovos
- 100 g de açúcar
- 50 g de farinha T55
- 1 colher de sopa de fermento seco
- 1 colher de sopa de cacau em pó
Preparação:
- Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria.
- Numa taça à parte, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura fofa.
- Junte o preparado de chocolate derretido aos ovos e misture bem.
- Acrescente a farinha, o fermento e o cacau em pó, envolvendo tudo delicadamente.
- Verta a massa para uma forma forrada com papel vegetal e untada com manteiga e farinha.
- Leve ao forno pré-aquecido a 185 °C durante cerca de 13 minutos.
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