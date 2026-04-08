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bolo de chocolate
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Chef de cozinha ensina-nos como fazer o melhor bolo de chocolate húmido. Espreite a receita
IOL
Há 3h e 36min
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É tão fácil fazer um bolo de chocolate húmido e delicioso. Siga esta receita

Fazer um bolo de chocolate húmido no ponto perfeito é mais simples do que parece. Com a receita certa e alguns truques do chef, consegue-se uma textura macia, cremosa e irresistível, que derrete na boca e mantém todo o sabor intenso do chocolate.

O chef Tiago Silva partilhou no seu TikTok uma receita irresistível para um bolo de chocolate húmido e rápido de preparar.

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate de culinária
  • 150 g de manteiga
  • 6 ovos
  • 100 g de açúcar
  • 50 g de farinha T55
  • 1 colher de sopa de fermento seco
  • 1 colher de sopa de cacau em pó

Preparação:

  1. Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria.
  2. Numa taça à parte, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura fofa.
  3. Junte o preparado de chocolate derretido aos ovos e misture bem.
  4. Acrescente a farinha, o fermento e o cacau em pó, envolvendo tudo delicadamente.
  5. Verta a massa para uma forma forrada com papel vegetal e untada com manteiga e farinha.
  6. Leve ao forno pré-aquecido a 185 °C durante cerca de 13 minutos.

Veja aqui.

 
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