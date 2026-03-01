O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Uma receita simples e prática, que resulta num bolo delicioso, aromático e super fofo.



Ingredientes

125 ml de leite

Sumo de 1 limão

150 g de açúcar

5 ovos

Raspa de 2 limões

3 c. de sopa de azeite

200 g de farinha

1 c. de chá de fermento



Preparação

1. Numa taça, junte o leite e o sumo de limão, misture e reserve.

2. Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas e a raspa de limão. Bata até obter um creme esbranquiçado.

3. Adicione a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento. Envolva bem.

4. Incorpore as claras batidas em castelo, envolvendo delicadamente.

5. Verta a massa numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.