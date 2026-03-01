O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Uma receita simples e prática, que resulta num bolo delicioso, aromático e super fofo.
Ingredientes
- 125 ml de leite
- Sumo de 1 limão
- 150 g de açúcar
- 5 ovos
- Raspa de 2 limões
- 3 c. de sopa de azeite
- 200 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento
Preparação
1. Numa taça, junte o leite e o sumo de limão, misture e reserve.
2. Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas e a raspa de limão. Bata até obter um creme esbranquiçado.
3. Adicione a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento. Envolva bem.
4. Incorpore as claras batidas em castelo, envolvendo delicadamente.
5. Verta a massa numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.