O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Este bolo de limão é daqueles que são de comer e chorar por mais

Fábio Belo
Hoje às 11:00
Bolo de limão
Bolo de limão
Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita

Uma receita simples e prática, que resulta num bolo delicioso, aromático e super fofo.

Ingredientes

  • 125 ml de leite
  • Sumo de 1 limão
  • 150 g de açúcar
  • 5 ovos
  • Raspa de 2 limões
  • 3 c. de sopa de azeite
  • 200 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento


Preparação
1. Numa taça, junte o leite e o sumo de limão, misture e reserve.
2. Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas e a raspa de limão. Bata até obter um creme esbranquiçado.
3. Adicione a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento. Envolva bem.
4. Incorpore as claras batidas em castelo, envolvendo delicadamente.
5. Verta a massa numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.

 

 

